Боец ММА Гольцов: Кокорина и Мамаева надо казнить
- РИА Новости
«Казнить их надо! За такие деньги, что они получают, они должны подавать пример обществу, дедушек и бабушек через дорогу переводить», — сказал Гольцов «Спорт-Экспрессу».
Боец считает, что Кокорин и Мамаев зарабатывают несоизмеримо много по сравнению с другими видами спорта, поэтому спрос с них должен быть «намного выше».
«С них десять шкур нужно снять», — заключил Гольцов.
Ранее адвокату Кокорина запретили давать комментарии по делу подзащитного.