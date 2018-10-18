Боец ММА Гольцов: Кокорина и Мамаева надо казнить

Боец смешанных единоборств Денис Гольцов прокомментировал уголовное дело против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Казнить их надо! За такие деньги, что они получают, они должны подавать пример обществу, дедушек и бабушек через дорогу переводить», — сказал Гольцов «Спорт-Экспрессу».

Боец считает, что Кокорин и Мамаев зарабатывают несоизмеримо много по сравнению с другими видами спорта, поэтому спрос с них должен быть «намного выше».

«С них десять шкур нужно снять», — заключил Гольцов.

Ранее адвокату Кокорина запретили давать комментарии по делу подзащитного.