Адвокату Кокорина запретили давать комментарии по делу подзащитного

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Адвокат форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что в СИЗО № 2 при проведении следственных действий с подзащитным у неё, как и других защитников, была взята подписка об уголовной ответственности согласно статье 310 УК РФ.
Адвокату Кокорина запретили давать комментарии по делу подзащитного
  • РИА Новости

«Я не имею возможности каким-либо образом комментировать происходящее по уголовному делу, так как даже те сведения, которые и так известны общественности, но поступившие уже от меня, могут быть расценены как разглашение материалов уголовного дела», — написала Стукалова у себя в Instagram.

Адвокат обратила внимание на то, что предварительное следствие является первичной стадией процедуры уголовного судопроизводства, которая в РФ считается публичной в соответствии с законом.

«Возникает вопрос: почему в таком случае промежуточные судебные слушания об избрании и продлении меры пресечения проводятся открыто и все вы можете на них присутствовать?» — добавила Стукалова.

Ранее сообщалось, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, пребывающие в следственном изоляторе «Бутырки», примут участие в заседании Мосгорсуда по видеосвязи.

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