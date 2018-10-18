Отец Мамаева навестил сына в СИЗО «Бутырка»

Отец Павла Мамаева Константин, который ещё является по совместительству агентом футболиста, навестил сына в следственном изоляторе «Бутырка».

Мамаев находится под арестом по обвинению в избиении нескольких человек 8 октября.

Отец с сыном провели полуторачасовую встречу накануне апелляции о переводе футболиста под домашний арест. Мамаев-старший отказался от комментариев насчёт хода уголовного дела и состояния здоровья сына, сообщает «Спорт-Экспресс». Заседание Мосгорсуда пройдёт 19 октября.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин и Павел Мамаев примут участие в заседании Мосгорсуда по видеосвязи из «Бутырки».