Отец Мамаева навестил сына в СИЗО «Бутырка»
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Мамаев находится под арестом по обвинению в избиении нескольких человек 8 октября.
Отец с сыном провели полуторачасовую встречу накануне апелляции о переводе футболиста под домашний арест. Мамаев-старший отказался от комментариев насчёт хода уголовного дела и состояния здоровья сына, сообщает «Спорт-Экспресс». Заседание Мосгорсуда пройдёт 19 октября.
Ранее сообщалось, что Александр Кокорин и Павел Мамаев примут участие в заседании Мосгорсуда по видеосвязи из «Бутырки».