Кокорин и Мамаев примут участие в заседании Мосгорсуда по видеосвязи из «Бутырки»

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, пребывающие в следственном изоляторе «Бутырки», примут участие в заседании Мосгорсуда по видеосвязи.

Кокорин и Мамаев обвиняются в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака.

На заседании Мосгорсуда, которое пройдёт 19 октября, будут рассматриваться апелляции футболистов на арест.

Ранее член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказал мнение, что скандалу вокруг нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева уделяется слишком много внимания.