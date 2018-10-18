Кокорин и Мамаев примут участие в заседании Мосгорсуда по видеосвязи из «Бутырки»

Короткая ссылка
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, пребывающие в следственном изоляторе «Бутырки», примут участие в заседании Мосгорсуда по видеосвязи.
Кокорин и Мамаев примут участие в заседании Мосгорсуда по видеосвязи из «Бутырки»
  • © Reuters / Агентство городских новостей «Москва»

Кокорин и Мамаев обвиняются в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака.

На заседании Мосгорсуда, которое пройдёт 19 октября, будут рассматриваться апелляции футболистов на арест.

Ранее член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказал мнение, что скандалу вокруг нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева уделяется слишком много внимания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить