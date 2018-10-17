Член комитета по этике РФС: у нас сейчас футбола нет, есть только Кокорин и Мамаев

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин считает, что скандалу вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева уделяется слишком много внимания.

«Сборная России сыграла два матча. Пусть не в самом понятном, но в официальном турнире. Но почти никто не разбирает игры, никто не говорит о футболе. У нас сейчас футбола нет! У нас есть только Кокорин и Мамаев. Все говорят только про этих двух орлов», — приводит слова Созина «Чемпионат».

Он призвал общественность успокоиться и подождать, пока правоохранительные органы выполнят свою работу.

«Предлагаю больше говорить о футболе! У нас самая звёздная «молодёжка» опять проехала мимо Олимпиады — это мало кого волнует. А тема Кокорина и Мамаева уже надоела», — добавил функционер.

11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее в Госдуме оценили перспективы наказания для Мамаева и Кокорина.