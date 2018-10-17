«Уже никто не обсуждает футбол»: что говорят о Кокорине и Мамаеве через неделю после ареста

Исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения показало, что лишь 6% россиян выступают против наказания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, подозреваемых в избиении нескольких человек. Член комитета по этике РФС Андрей Созин призвал сограждан уделять больше внимания спорту, а не инциденту. Между тем сын легендарного нападающего Эдуарда Стрельцова, обвинённого в изнасиловании, сравнил историю своего отца с нынешним скандалом.

С момента заключения под стражу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве и нанесении побоев, прошла одна неделя. Однако российская общественность продолжает обсуждать эту тему, с интересом наблюдая за развитием событий.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование, посвящённое беспрецедентному в истории российского футбола скандалу. Его результаты показали, что лишь 6% респондентов выступают против наказания провинившихся спортсменов.

«Их позорные выходки отворачивают от российского спорта весь западный мир»

Тем временем многие коллеги футболистов продолжают выражать им свою поддержку. Так, бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко на своей странице в Instagram посвятил Кокорину пост, обвинив в неприятностях форварда «завистников».

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К нему присоединился защитник казанского «Рубина» Руслан Камболов.

«Дайте шанс ребятам, они исправятся!» — написал он на своей странице в социальных сетях.

Ветеран «Зенита» Алексей Стрепетов также встал на сторону футболистов, призвав общественность дождаться итогов расследования и не торопиться с выводами.

«Все мы люди эмоциональные. Они должны ответить за свой проступок по закону, но нельзя перебарщивать. Моё мнение, что это условное наказание с огромной компенсацией пострадавшим. Но закапывать на ровном месте в землю нельзя», — приводит слова экс-полузащитника «Чемпионат».

Кроме того, по его словам, для Кокорина стал трагедией тот факт, что он не смог принять участие в ЧМ-2018.

«Неучастие в чемпионате мира в родной стране — это трагедия для Саши, но он вытерпел это. Также я знаю, как он скрупулёзно готовился к тому, чтобы вернуться в «Зенит», к работе с основным составом. Саша делал всё для того, чтобы доказать тренерам, что он игрок высокого уровня», — добавил Стрепетов.

Член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил недовольство шумихой вокруг скандала. По его словам, инциденту уделяется слишком много внимания, от чего страдает весь отечественный спорт.

«Сборная России сыграла два матча в официальном турнире. Но почти никто не разбирает игры, никто не обсуждает футбол. Все говорят только об этих двух орлах. Господа, давайте уже успокоимся. Есть правоохранительные органы, они всё решат сами», — заявил эксперт.

Если футбольный мир защищает Кокорина и Мамаева, то представители других видов спорта выражают другую точку зрения. Российский боксёр Денис Лебедев отметил, что в поведении Кокорина и Мамаева виноваты слава и деньги. Он добавил, что свою силу друзьям-футболистам стоило показать не на улице, а на ринге.

«Предлагаю этим парням напасть на меня или на депутата Госдумы Александра Карелина. Посмотрим, что они сделают. Их позорные выходки не просто отбрасывают тень на российский спорт, они отворачивают от него весь западный мир, убивают уважение на международной арене», — цитируют Лебедева «Известия».

Схожее мнение высказал и нападающий хоккейного «Барыса» Никита Михайлис.

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«Если представить, что они встретились на льду с Дамиром Рыспаевым, то даже вдвоём против него у них не было бы шансов. Но Кокорину с Мамаевым лучше не идти ни в борьбу, ни в хоккей. Они уже выбрали себе профессию — пусть там хорошо делают своё дело. Каждый должен выполнять то, что умеет лучше всего», — отметил хоккеист.

В свою очередь, волейболист Алексей Спиридонов, также известный не самым образцовым поведением, предположил, что поведение Кокорина и Мамаева не связано с их профессией.

«Свободного времени у спортсменов не так много. Выпала возможность хорошо отдохнуть — можно воспользоваться. Другое дело, что доводить всё до того, что произошло с парнями, не стоит. Я против насилия», — цитирует Спиридонова «Спорт-Экспресс».

«Надо дальше проживать свою запачканную жизнь»

Между тем к критике футболистов присоединился народный артист России и самый известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский.

«Одно дело, когда горячатся совсем молодые пацаны, а тут — 27-летний мужик. Да ещё осознающий, что к нему, как к любой знаменитости, приковано всеобщее внимание. Несерьёзный подход у Кокорина и его друга Мамаева, несерьёзный. Саша должен получить то, что заслужил. И ему надо дальше проживать свою запачканную жизнь. Недаром говорится: береги честь смолоду», — приводит слова Боярского «Советский спорт».

Сын советского футболиста Эдуарда Стрельцова Игорь сравнил историю своего отца, приговорённого к 12 годам лишения свободы за изнасилование, с нынешним скандалом.

«И тогда, и сейчас процессам придана самая широкая огласка. Многое делается для острастки — чтобы другим неповадно было. Но есть важное отличие. У отца сфабрикованное дело. Об этом вышло много передач, об этом писали книги. А здесь всё видно на видеозаписи, двух мнений быть не может», — рассказал Стрельцов-младший.

Он признался, что в некоторой степени ему жаль футболистов, которые не смогли справиться со славой, вскружившей им голову. Кроме того, они наказали себя, «зарыв свои карьеры».

«Вернуться в футбол, как мой отец, никому не под силу. В наше время это очень сложно. Наверное, даже невозможно. Ведь у них сейчас огромные контракты. На этом тоже многое завязано, а отцу сначала за игры колбасой платили», — добавил Стрельцов.

Историю легендарного нападающего вспомнил и актёр Дмитрий Дюжев.

«С подобной ситуацией мы сталкиваемся и сейчас. Я ни в коем случае не хочу сравнивать футбольный талант Стрельцова и Кокорина с Мамаевым. Важно обратить внимание на другое: государство в этом деле ведёт себя исключительно так, чтобы получить максимальное одобрение у возмущённого общества», — написал Дюжев в своём Instagram.