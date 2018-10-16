Нападающий «Барыса» Михайлис оценил скандал с Кокориным и Мамаевым

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Нападающий хоккейного клуба «Барыс» Никита Михайлис в беседе с «Известиями» оценил скандал с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Нападающий «Барыса» Михайлис оценил скандал с Кокориным и Мамаевым
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Трудно комментировать ситуацию. Конечно, если было правонарушение, должно последовать адекватное наказание. Поэтому пусть решают соответствующие органы», — сказал он.

Как отметил Михайлис, оступиться может каждый, и неправильно, когда все подряд осуждают игроков и дают им негативные характеристики.

Хоккеист выразил уверенность, что Кокорин и Мамаев давно пожалели о содеянном.

«И теперь уже пусть следствие и суд разбираются, что делать», — добавил он.

Ранее экс-арбитр ФИФА, судья международной категории Сергей Хусаинов в беседе с НСН оценил ситуацию вокруг Мамаева и Кокорина.

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