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Денис Лебедев прокомментировал поединок Нурмагомедова и Макгрегора

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Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Денис Лебедев в беседе с «Известиями» прокомментировал поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.
Денис Лебедев прокомментировал поединок Нурмагомедова и Макгрегора
  • Reuters

«Бой, на мой взгляд, был очень интересный. Каждый пытался использовать свою сильную сторону», — сказал он.

По словам спортсмена, Нурмагомедов реализовал свой план на 100% и заслуженно победил.

Лебедев также оценил ситуацию вокруг футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

«Про этот конкретный случай скажу так: ребята только и могут что на чиновников и водителей нападать, да и то не один на один. Это всё, на что их хватает», — заявил чемпион мира.

Как считает Лебедев, действия Кокорина и Мамаева не просто бросают тень на весь российский спорт, но и отворачивают от него весь западный мир, убивают уважение на международной арене.

Ранее бывший тренер молодёжной сборной России и тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева.

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