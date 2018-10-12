Экс-тренер молодёжной сборной России Кирьяков прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева
- РИА Новости
«Травли ребята не заслужили. Чересчур много говорят об этом. Понятно, что они виноваты. У меня позиция такая: пусть сглаживают свою вину, договариваются с теми, кого обидели», — заявил Кирьяков.
По его словам, с поиском нового клуба у игроков вряд ли будут большие проблемы, но материально они сильно потеряют.
Эксперт также сказал, что Мамаев и Кокорин ошиблись, и это ужасно, но они тоже имеют право на ошибку и на её исправление.
Ранее экс-арбитр ФИФА, судья международной категории Сергей Хусаинов в беседе с НСН оценил ситуацию вокруг Мамаева и Кокорина.