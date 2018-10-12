Экс-тренер молодёжной сборной России Кирьяков прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева

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Бывший тренер молодёжной сборной России и тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал скандал с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Экс-тренер молодёжной сборной России Кирьяков прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева
  • РИА Новости

«Травли ребята не заслужили. Чересчур много говорят об этом. Понятно, что они виноваты. У меня позиция такая: пусть сглаживают свою вину, договариваются с теми, кого обидели», — заявил Кирьяков.

По его словам, с поиском нового клуба у игроков вряд ли будут большие проблемы, но материально они сильно потеряют.

Эксперт также сказал, что Мамаев и Кокорин ошиблись, и это ужасно, но они тоже имеют право на ошибку и на её исправление.

Ранее экс-арбитр ФИФА, судья международной категории Сергей Хусаинов в беседе с НСН оценил ситуацию вокруг Мамаева и Кокорина.

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