Мосгорсуд оставил Кокорина под арестом

Московский городской суд оставил в силе решение о заключении нападающего «Зенита» Александра Кокорина под стражу.

Защита Кокорина подала апелляцию о переводе футболиста под домашний арест на время следствия, однако Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу.

Мера пресечения оставлена без изменений, сообщает спецкор RT из зала суда.

11 октября Тверской суд Москвы отправил под арест футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также младшего брата последнего Кирилла до 8 декабря. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе «Бутырка».

Ранее Мосгорсуд оставил брата Кокорина в СИЗО.