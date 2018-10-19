«Зенит» просит суд освободить Кокорина из-под стражи

Футбольный клуб «Зенит» обратился в Мосгорсуд с ходатайством об освобождении Александра Кокорина из-под стражи.

Ходатайство подписано президентом и председателем правления «Зенита» Сергеем Фурсенко, сообщает спецкор RT из зала суда.

19 октября Мосгорсуд рассматривает апелляцию защиты Кокорина на заключение футболиста под арест.

Судья пообещала учесть ходатайство при вынесении решения. В нём говорится, что поведение Кокорина постыдное, но нетипичное для него, и он является добросовестным сотрудником клуба.

Ранее адвокат Кокорина заявил, что его подзащитный готов сотрудничать со следствием.