Адвокат: Александр Кокорин намерен сотрудничать со следствием

Адвокат Олег Попов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в ходе рассмотрения жалобы на арест футболиста заявил, что нахождение его клиента под стражей необоснованно.

«У Кокорина нет стремления скрыться и препятствовать следствию. Кокорин намерен сотрудничать. Он сам явился к следователям и никогда не привлекался к уголовной ответственности. Кокорин социализирован: имеет работу и семью. Всё произошедшее — это случайность, и он уже раскаялся», — заявил Попов в зале суда, где присутствует спецкор RT.

По мнению адвоката, социальный статус Кокорина не поможет ему скрыться.

«Следствие не рассматривало возможность менее мягкой меры, а при этом расследование дела не представляет сложности», — заявил Попов.

Адвокат также отметил, что Кокорин принимает меры по заглаживанию своей вины перед Паком.

Ранее Мосгорсуд оставил в силе решение о заключении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева под стражу.