Перед апелляцией: Кокорину и Мамаеву предъявили обвинения в побоях и хулиганстве

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предъявлены обвинения по уголовным статьям «Побои» и «Хулиганство». Об этом сообщило Главное управление МВД по Москве. Это произошло за день до заседания в Московском городском суде, на котором будет рассмотрена жалоба на решение о заключении спортсменов под стражу. Защита Кокорина также планирует поднять вопрос об отмене запрета на разглашение данных расследования уголовного дела.

Главное следственное управление столичного главка МВД предъявило обвинения футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по статьям «Побои» и «Хулиганство».

«В настоящее время Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьёй 116 УК РФ «Побои», и одного преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ «Хулиганство», — подчеркнули в МВД.

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов в беседе с RT изложил свою версию событий. «Да, сегодня моему подзащитному были официально предъявлены обвинения. По версии следствия, побои были нанесены водителю и Гайсину. Но объективно, по видеозаписям видно, кто и где находился и какие вещи совершал. А также на видео понятно, мог ли наш подзащитный вступить в сговор с другими фигурантами. Следствие настаивает на сговоре предварительном, но его не было», — считает Бушманов.

В пятницу, 19 октября, футболистам предстоит принять участие в слушаниях Московского городского суда, на которых будет обжаловано решение Тверского районного суда поместить спортсменов под стражу.

Правда, лично присутствовать в зале суда нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» не смогут. Они обжалуют свой арест по видеосвязи.

«Все фигуранты дела будут участвовать в заседаниях посредством видео-конференц-связи», — заявили в пресс-службе Мосгорсуда.

Также на заседании будет обсуждаться вопрос отмены подписки о неразглашении информации о расследовании уголовного дела, которая была дана защитой Кокорина. Адвокат футболиста Татьяна Стукалова уверена, что требование полиции дать подписку было несправедливым.

«Действия следователя об отборе подписки о неразглашении, с моей точки зрения как юриста, незаконны, являются формой ограничения реализации прав на защиту и, естественно, будут обжалованы мною в соответствии с законом. В противном случае до сведения широкой общественности будет доводиться информация только с односторонним обвинительным уклоном», — выразила обеспокоенность Стукалова в комментарии Интерфаксу.

РИА Новости

© Владимир Песня

Накануне обжалования ареста Мамаев встретился со своим отцом. Их свидание в «Бутырке» продолжалось полтора часа. Константин Мамаев не стал комментировать состояние сына и ход уголовного дела в его отношении. Также в ближайшее время может состояться встреча Кокорина с женой Дарьей Валитовой. В четверг она записалась на свидание с супругом.

На десятый день после первых сообщений о скандале с участием Кокорина и Мамаева своё мнение на этот счёт выразил главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Он ждёт справедливого наказания для футболистов и не оправдывает действия своего подопечного.

«Сейчас страсти немножко улеглись, в высказываниях на эту тему стало больше рационализма. Есть истерия, которая основана на моральной составляющей. И есть закон. Разумеется, оправдать поступок не может никто. Но шанс на ошибку есть у всех. Слава богу, всё не закончилось более тяжёлыми последствиями. Для меня это самое главное», — заявил тренер «Спорт-Экспрессу».

«Безусловно, ребята заслуживают наказания, но оно должно быть справедливым. Не потому, что это Кокорин и Мамаев. А таким же, каким было бы для Иванова, Петрова, Сидорова. Конечно, мне их жаль. Но за свои поступки нужно отвечать», — добавил Семак.

Гораздо жёстче Семака высказался один из его предшественников на посту главного тренера «Зенита» Властимил Петржела. Чешский специалист уверен, что провинившихся футболистов нельзя выпускать из тюрьмы.

«Мне стало плохо, когда я узнал о произошедшем. Как могут так вести себя игроки, выступающие в высшей лиге, особенно такие, как Кокорин и Мамаев? То, что они сделали, — это катастрофа. Отлучать их от футбола бессмысленно, но наказать их нужно. Если их сейчас отпустят, это будет знак для остальных, что всё можно», — уверен Петржела.

До сих пор о скандальном процессе не высказывался одноклубник и друг Кокорина Артём Дзюба. Футбольный агент Кахор Муминов считает, что если нападающий поддержит задержанных, то это поможет им выйти на свободу.

«Я ещё жду какого-то поста в поддержку от Дзюбы. Он бы реально помог парням. Артём сейчас — самый популярный человек в стране после Владимира Путина, к нему прислушиваются, у него авторитет. Как-то выступить, предложить взять на поруки, дать суду личные гарантии, как угодно. Да, ребята оступились, совершили ужасное, но до суда профессиональные спортсмены не должны сидеть в СИЗО, это же бред. Изоляторы переполнены. На дворе XXI век, есть разные инструменты — залоги, электронные браслеты», — считает агент Олега Шатова и Фёдора Смолова.