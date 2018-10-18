Рабона от Мамаева, удар с центра поля Рыкова и «радиоуправляемый» штрафной Фернандо: лучшие голы первой трети сезона РПЛ

В текущем сезоне Российской премьер-лиги сыграно 10 туров. В 80 матчах было забито 168 мячей. «Радиоуправляемый» удар со штрафного от Фернандо, рабона от Павла Мамаева, невероятный выстрел Владимира Рыкова с центра поля и «неудавшийся» навес Олега Шатова: десять самых красивых голов чемпионата страны — в материале RT.

10. Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

6-й тур, «Краснодар» — «Локомотив», 93-я минута — 2:1

Гол 18-летнего нападающего сложно назвать красивым, скорее — курьёзным. В добавленное арбитром время Сулейманов обработал мяч в штрафной и с довольно острого угла отправил его между ног Маринато Гилерме.

В какой-то степени произошедшее можно списать на ошибку вратаря, но переоценить важность этого гола сложно, ведь благодаря ему «Краснодар» вырвал победу у действующего чемпиона страны.

Прямая речь: «Был удивлён, что меня не накрыли защитники «Локомотива». Думал, развернусь и будут встречать, но рядом никого не оказалось. Сначала хотел покатить мяч, однако партнёров тоже не было. Тогда решил пробить низом. В итоге мяч попал в «домик» Гилерме. Откуда такая наглость? В Дагестане все парни наглые» («Матч Премьер»).

9. Фёдор Чалов (ЦСКА)

6-й тур, ЦСКА — «Урал», 31-я минута — 2:0

Удачно начал сезон и другой молодой российский нападающий — Фёдор Чалов. В десяти матчах РПЛ он записал на свой счёт семь голов и лидирует в гонке бомбардиров турнира.

Настоящим же бенефисом для форварда стала домашняя встреча с «Уралом», в которой он оформил хет-трик. Особенно красивым получился второй мяч Фёдора. Чалов самостоятельно протащил снаряд к чужой штрафной, сыграл в стенку с Ильзатом Ахметовым и пробил в противоход вратарю.

Прямая речь: «Не слежу за гонкой бомбардиров. Главное, чтобы команда побеждала. Конечно, как нападающий, хочу забивать в каждой игре и всё делаю для этого. Но не хочу, чтобы от поставленной цели стать лучшим ухудшалась моя игра».

8. Сильвестр Игбун («Уфа»)

10-й тур, «Арсенал» — «Уфа», 45-я минута — 0:1

Восьмое место в нашем хит-параде занимает нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун. В октябрьском матче с «Арсеналом» в Туле он отметился великолепным голом. В самом конце первого тайма форвард обработал мяч на левом фланге, вошёл в штрафную и отправил снаряд по невероятной траектории точно в дальнюю девятку чужих ворот. Голкипер хозяев оказался бессилен.

7. Олег Иванов («Ахмат»)

2-й тур, «Ахмат» — «Енисей», 60-я минута — 1:0

Не менее красивым мячом отметился опытный полузащитник «Ахмата» Олег Иванов. В матче с «Енисеем» он подработал мяч в центре поля и практически не глядя отправил его мощным ударом в девятку с 30 метров. После такого отыграться «Енисей» уже не сумел.

Прямая речь: «Иванов в нашей команде — важная боевая единица, на которую мы рассчитываем. Олег сегодня показал свой уровень» (бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов, пресс-служба клуба).

6. Эрик Бикфалви («Урал»)

3-й тур, «Урал» — «Динамо», 54-я минута — 1:0

Начало сезона получилось для «Урала» очень непростым, команда с ходу опустилась в зону вылета. Однако дела екатеринбуржцев могли сложиться ещё хуже, если бы не Эрик Бикфалви. Румын записал на свой счёт сразу три мяча.

Один из них получился по-настоящему красивым. В матче с «Динамо» полузащитник в касание, не давая мячу опуститься на газон, отправил защитника «в кювет», а вторым — послал снаряд в ближний угол.

Прямая речь: «Было нелегко, но это игровой эпизод. Мне нужно было принять мяч, развернуться, защитить его от соперника и пробить по воротам. За это нам и платят деньги».

5. Фернандо («Спартак»)

8-й тур, ЦСКА — «Спартак», 30-я минута — 0:1

Пятёрку самых красивых голов первой трети сезона открывает Фернандо из «Спартака». В дерби с ЦСКА бразилец отметился неберущимся фирменным ударом со штрафного. Даже Игорь Акинфеев в данной ситуации сделать ничего не смог.

Прямая речь: «В последних двух матчах мне не удавалось забить со штрафного, хотя возможности были. Рад, что получилось сегодня. Вдвойне приятно, что удалось сделать это в дерби. На тренировках я всегда отрабатываю такие удары: по 15—20 раз».

4. Александр Соболев («Крылья Советов»)

3-й тур, «Ростов» — «Крылья Советов», 45-я минута — 0:1

Возвращение в РПЛ далось «Крыльям Советов» очень непросто. В десяти матчах самарцы одержали всего три победы, а забивали по большим праздникам.

Однако один из голов команды стал настоящим шедевром. В Ростове-на-Дону блеснул 21-летний Александр Соболев. Причём почти двухметровый нападающий отметился нетипичным для себя мячом.

Подхватив снаряд за пределами штрафной, футболист на дриблинге обыграл двоих соперников и по замысловатой траектории отправил мяч точно в дальний угол.

Прямая речь: «Мяч удачно отскочил, и я решил убрать одного визави, затем обыграл и второго. Увидел ворота и подумал: «Надо бить». Сам удивился, что гол получился таким красивым. Наверное, этому поспособствовал небольшой рикошет. В автобусе смотрели видео, и все, конечно, очень удивились» (пресс-служба «Крыльев Советов»).

3. Павел Мамаев («Краснодар»)

7-й тур, «Анжи» — «Краснодар», 58-я минута — 0:3

К сожалению, имя Мамаева в последнее время ассоциируется совсем не с футболом, и никто уже не вспоминает, что Павел провёл отличную первую треть сезона РПЛ. А мяч полузащитника в ворота терпящего финансовое бедствие «Анжи» и вовсе вошёл в тройку нашей подборки.

Оказавшись с глазу на глаз с вратарём, Мамаев решил не просто пробить в створ, а сделал это рабоной. На такое в российском чемпионате решаются редко, но у Павла всё получилось.

Прямая речь: «Как и в любом моменте, надо тренироваться, чтобы к этому прийти. Пришёл к такому решению через тренировки, через работу».

2. Владимир Рыков («Динамо»)

5-й тур, «Спартак» — «Динамо», 82-я минута — 2:1

Мяч Рыкова — один из самых красивых голов первой трети сезона и одновременно — один из самых курьёзных. В концовке дерби со «Спартаком» защитник, находясь с мячом на своей половине поля, неожиданно решил пробить в сторону ворот.

Мало кто ожидал, что после такого снаряд окажется в сетке. Не верил в это и Александр Максименко, застывший в полупозиции и не успевший вернуться назад. В результате мяч залетел точно под перекладину, а голкипер ладонью лишь немного подправил его полёт.

Прямая речь: «Увидел, что Максименко вышел. Не первый раз наблюдаю за вратарями. Так что увидел и ударил».

1. Олег Шатов («Зенит»)

8-й тур, «Зенит» — «Локомотив», 13-я минута — 1:0.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» получился одним из лучших на старте сезона, а гол Шатова заслуженно занял первое место в нашем топе. Причём именно Олегу удалось открыть счёт уже на 13-й минуте встречи.

Подхватив мяч на левом фланге, футболист по невероятной траектории отправил его точно в дальний угол чужих ворот. Гилерме в этой ситуации спасти железнодорожников физически не смог. Шатов же после матча признался: хотел выполнить подачу, но снаряд срезался с подъёма.

Прямая речь: «Фортуна была сегодня на моей стороне — значит, я и команда в целом заслужили её работой на тренировках и самоотдачей в матчах».