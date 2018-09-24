Футболист «Спартака» Фернандо рассказал, что отрабатывает штрафные удары на тренировках
На 30-й минуте бразилец успешно реализовал штрафной удар.
«В предыдущих двух играх я был близок к тому, чтобы отличиться, но не везло. Сегодня вот получилось. Каждую тренировку отрабатываю подобные удары, делаю 15–20 попыток», — цитирует Фернандо ТАСС.
Он также выразил сожаление, что «Спартак» не смог удержать победный результат в московском дерби.
Ранее защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что команда была готова к игре столичного ЦСКА в матче восьмого тура РПЛ.