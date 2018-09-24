Футболист «Спартака» Фернандо рассказал, что отрабатывает штрафные удары на тренировках

Бразильский полузащитник московского «Спартака» Фернандо прокомментировал забитый мяч в ворота ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) .

На 30-й минуте бразилец успешно реализовал штрафной удар.

«В предыдущих двух играх я был близок к тому, чтобы отличиться, но не везло. Сегодня вот получилось. Каждую тренировку отрабатываю подобные удары, делаю 15–20 попыток», — цитирует Фернандо ТАСС.

Он также выразил сожаление, что «Спартак» не смог удержать победный результат в московском дерби.

Ранее защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что команда была готова к игре столичного ЦСКА в матче восьмого тура РПЛ.