Футболист «Спартака» Фернандо рассказал, что отрабатывает штрафные удары на тренировках

Короткая ссылка
Бразильский полузащитник московского «Спартака» Фернандо прокомментировал забитый мяч в ворота ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) .

На 30-й минуте бразилец успешно реализовал штрафной удар.

«В предыдущих двух играх я был близок к тому, чтобы отличиться, но не везло. Сегодня вот получилось. Каждую тренировку отрабатываю подобные удары, делаю 15–20 попыток», — цитирует Фернандо ТАСС.

Он также выразил сожаление, что «Спартак» не смог удержать победный результат в московском дерби.

Ранее защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что команда была готова к игре столичного ЦСКА в матче восьмого тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить