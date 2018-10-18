«Не допущу»: гендиректор украинского клуба «Заря» выступил против сексуальных меньшинств в футболе

Генеральный директор украинской «Зари» Сергей Рафаилов высказался против приёма в свой клуб футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией. По его словам, проявление гомосексуальности на стадионе неприемлемо. Ранее функционер подвергся критике со стороны британских СМИ, когда пожаловался на целующихся мужчин в Манчестере.

Генеральный директор украинского клуба «Заря» Сергей Рафаилов заявил, что является противником гомосексуальности и никогда не допустит появления в клубе футболистов-геев. Об этом спортивный функционер сообщил в эфире программы телеканала «Футбольный на голову».

«Я против пропаганды этого. Я не призываю никого убивать или сажать людей (за проявление нетрадиционных сексуальных отношений. — RT). Но я не допущу, чтобы геи попали в «Зарю». Это для меня неприемлемо, однозначно», — признался Рафаилов.

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Гендиректор «Зари» высказался на эту тему после того, как его попросили прокомментировать слова двухлетней давности о том, что во время выездного матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» он увидел на британских улицах целующихся мужчин.

«Я категорически против поцелуев между мужчинами. Ближе к обеду пошёл гулять по Манчестеру. В кафе, в котором я был, сидел мужчина. Вдруг он поднялся и побежал навстречу к кому-то. Мне было интересно, куда он побежал. Мне казалось, что это будет девушка. Но зашёл парень. Сейчас модно, что мужики обнимаются, целуются, но это был другого рода поцелуй. Это был длительный поцелуй в губы. Не знаю, с языком или без. Я вспомнил, где я нахожусь, и стал обращать внимание на то, что происходит вокруг», — сказал Рафаилов в интервью.

Напомним, два года назад, комментируя поражение от «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:1, Рафаилов подверг критике жителей Манчестера. Помимо целующихся мужчин, он был недоволен нетрезвыми и бездомными на улицах.

«Мы были в Англии только в Манчестере, и мне этот город не понравился. Очень грязно. Возле гостиницы, которая находилась, между прочим, в центре города, всю ночь на асфальте спят бездомные. Я прогуливался вечером и побывал чуть дальше от центра. Там ещё хуже. Масса нетрезвых людей. Дико для меня было видеть, как по улицам ходят и целуются мужчины. Мне это очень не нравится. Потому всем нашим «евроингеграторам» предложил бы двадцать раз подумать. Мне бы хотелось, чтобы мои внуки, выходя на улицу, не видели целующихся мужчин и бездомных, спящих в центре города», — рассказал Рафаилов.

Эти высказывания гендиректора «Зари» подверглись резкой критике в британских СМИ. В частности, The Sun назвала слова Рафаилова «экстраординарной гомофобной проповедью». Independent описала комментарий функционера как «сногсшибательной словесной атакой на Манчестер».

Хотя новые высказывания гендиректора «Зари» о нежелании видеть в своём клубе футболистов-геев тоже наверняка вызовут критику в Западной Европе, Рафаилов высказал точку зрения, которую разделяют многие другие европейские команды, но не озвучивают её вслух.

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По данным из открытых источников, за всю историю футбола лишь семеро игроков-мужчин, выступавших хотя бы на уровне чемпионатов своих стран, признавались в своей гомосексуальной ориентации. При этом только четверо объявляли об этом в то время, когда продолжали активно заниматься футболом.

Первым это сделал англичанин Джастин Фашану в 1990 году. Спустя восемь лет он был обвинён в изнасиловании 17-летнего подростка и покончил с собой из-за травли со стороны одноклубников и СМИ. Трое других футболистов, совершивших каминг-аут до завершения карьеры, — швед Антон Хюсен и американцы Робби Роджерс и Коллин Мартин.

Другие футболисты не рисковали заявлять о своей нетрадиционной сексуальной ориентации из опасений, что у них возникнут сложности с трудоустройством в другие клубы и налаживании отношений с коллективом. Показательным является пример американца Дэвид Тесто, который сделал признание в 2011 году после того, как у него закончился контракт с «Монреаль Импакт». После этого ему пришлось завершить карьеру, так как другие команды не принимали футболиста.

Ждать ухода из спорта пришлось также бывшему игроку сборной Германии Томасу Хитцльшпергеру, а француз Оливье Руйе, участник чемпионата мира — 1978, заявил о своей ориентации только после окончания тренерской деятельности в возрасте 52 лет.