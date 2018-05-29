«Зависть и лицемерие»: британские СМИ сообщили об «угрозах» в адрес ЛГБТ-фанатов на ЧМ по футболу в России

Британские СМИ сообщили, что российские фанаты якобы угрожают расправой представителям ЛГБТ-сообщества, которые решат посетить чемпионат мира по футболу 2018 года. По мнению олимпийской чемпионки Светланы Журовой, главной целью подобных публикаций является запугивание болельщиков, чтобы те не поехали на мундиаль и не смогли оценить гостеприимство хозяев первенства. Как считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв, эти заявления стали следствием обострения отношений между Россией и Великобританией.

Британское издание The Daily Mirror опубликовало новый устрашающий материал в преддверии чемпионата мира по футболу в России. Как утверждает таблоид, болельщики сборной Англии нетрадиционной сексуальной ориентации, которые собираются поехать на турнир, могут оказаться в смертельной опасности. Им якобы угрожают российские футбольные хулиганы, готовые устроить расправу над представителями ЛГБТ-сообщества.

Организация Pride In Football, которая объединяет состоящих в гомосексуальных отношениях футбольных болельщиков, подала в полицию заявления о случаях смертельных угроз, которые пришли по электронной почте. Фанаты получили предупреждение о том, что на них будут совершаться нападения с фатальным исходом, если они приедут в Россию и будут демонстрировать свою ориентацию.

«Нам говорят, что если нас найдут, то зарежут. По всем заявленным случаям проводятся расследования», — заявил один из лидеров Pride In Football Джо Уайт, представляющий также объединение гей-фанатов лондонского «Арсенала».

Издание напомнило, что на прошлой неделе Федерация футбольных болельщиков Великобритании выпустила памятку для приверженцев ЛГБТ-движения. В ней рекомендуется не демонстрировать в России свою ориентацию, но что именно подразумевается под этой формулировкой, не объясняется. Британские журналисты полагают, что иностранным болельщикам будет запрещено держаться за руки и публично целоваться, а также демонстрировать радужный флаг, который является символом сообщества.

Несмотря на полученные угрозы, Уайт заявил газете, что не откажется от своих привычек и посетит чемпионат мира в России.

«У нас не должно быть чувства того, что нам надо вести себя не так, как нам хочется. Я не собираюсь совать свой язык кому-то в глотку. Я просто хочу получить удовольствие от футбола и чемпионата мира», — отметил Уайт.

При этом он добавил, что не откажется от демонстрации символики ЛГБТ и намерен пронести радужные флаги на российские стадионы.

«Если это не будет угрожать нашей безопасности, мы поднимем радужные флаги на стадионах, чтобы показать, что ЛГБТ-болельщики существуют. Мы, как и любые другие фанаты, надеемся быть равноправной частью футбольной культуры», — заключил представитель Pride In Football.

Официальный мяч и логотип Английской премьер-лиги в цвете ЛГБТ-сообщества.

globallookpress.com

Это заявление не оставили без внимания в Государственной думе России. По словам Светланы Журовой, подобные высказывания имели место и перед зимними Олимпийскими играми 2014 года в Сочи.

«Дело в том, что то же самое, один в один, было перед Олимпиадой в Сочи. Так как я была мэром Олимпийской деревни, ко мне очень многие СМИ, и в том числе иностранные, обращались за комментарием и говорили всё слово в слово: «Болельщикам небезопасно, болельщикам нетрадиционной ориентации особенно небезопасно, русские будут их всячески обижать, а власти станут сажать в тюрьму». Вопросов с подобной риторикой было очень много», — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту в разговоре с RT.

При этом депутат отметила, что все эти опасения не имеют под собой никакой почвы и направлены лишь на то, чтобы заставить людей отказаться от посещения мундиаля.

«Что-то случилось в Сочи? Ничего. Все были приветливо встречены, независимо от их ориентации, даже если они её каким-то образом проявляли. Поэтому говорить о том, что наши болельщики будут себя агрессивно вести, абсолютно нагло. Это нужно для того, чтобы люди не поехали, не увидели, как проводится чемпионат мира и какие мы гостеприимные», — добавила Журова.

По мнению члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрия Свищёва, причиной подобных заявлений является зависть, что чемпионат мира 2018 года достался России, а не Англии.

«Со стороны английских коллег нападки и всевозможные истории будут продолжаться вечно. Наши взаимоотношения имеют переменчивый характер: то улучшаются, то обостряются. Сегодня, видимо, обострение. Они до сих пор не могут успокоиться, что чемпионат мира достался России, а не Великобритании. Теперь, вместо того, чтобы поддерживать свою команду, они придумывают эти истории об агрессии российских болельщиков. Не стоит на них обижаться, надо смотреть на это с долей сарказма. Я надеюсь, что истинные футбольные фанаты понимают, в чём дело, и не обращают внимание», — отметил Свищёв.

Бывший главный тренер московского ЦСКА, зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев считает, что нападки британских СМИ обусловлены завистью и лицемерием. Он также призвал болельщиков со всего мира не обращать внимания на подобные «страшилки» и посетить чемпионат мира в России.

«Это грязная пропаганда. Вплоть до чемпионата мира подобные вбросы будут продолжаться. Англичане не смогли получить право на проведение турнира и теперь ими движут зависть и лицемерие. Все эти действия западных СМИ направлены на то, чтобы повлиять на общественное мнение в преддверии мундиаля. Я же призываю болельщиков приехать в Россию и собственными глазами увидеть доброжелательность и гостеприимство. Стать свидетелями незабываемого чемпионата мира, Уверен, целый месяц иностранные болельщики будут жить в эйфории прекрасного спортивного праздника», — сказал Газзаев.

По словам члена комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Андрея Созина, заявления британской прессы являются абсурдными.

«Британским СМИ просто нечем заняться. Российским болельщикам нечего делать, кроме как устраивать расправу над фанатами нетрадиционной сексуальной ориентации. Могу заверить, что не будет не только никаких столкновений, но и провокаций», — заявил Созин.

Кроме того, он выразил мнение, что в ближайшее время английские журналисты придумают новую тему, касающуюся России.

«Это никогда не закончится. Им не важно, о чём писать. Раньше говорили о Скрипале, о Георгии Джикии, который назвал бразильских легионеров «Спартака» шоколадками. Всё это максимально освещалось в британских СМИ. Теперь они придумали что-то новое. Но уверен, через три дня найдётся другая тема, которая также будет связана с Россией», — заключил Созин.

Ранее The Daily Mirror сообщило, что перед финалом Лиги чемпионов в Киеве было совершено нападение на болельщиков «Ливерпуля». За ним якобы стояли российские футбольные хулиганы, хотя ответственность за нападение взяли ультрас киевского ЦСКА. Несмотря на отсутствие реальных доказательств связи этого инцидента с Россией, британские журналисты сделали вывод, что английских болельщиков могут ждать подобные нападения и во время чемпионата мира, до которого остаётся чуть больше двух недель.

При этом в конце мая издание Daily Star сообщило, что английские фанаты сами хотят устроить массовые беспорядки в России. Таблоид цитировал представителя группировки Smoggies Elite, который утверждал, что россиян ждёт «третья мировая война». Это якобы будет местью за столкновения российских и английских фанатов в Марселе во время Евро-2016.