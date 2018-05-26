«Обвинить во всех бедах»: британские СМИ подозревают Россию в причастности к нападению на фанатов «Ливерпуля» в Киеве

Британское издание The Mirror выдвинуло предположение, что к нападению на болельщиков «Ливерпуля» в ресторане Киева могли быть причастны «российские фанаты». Таблоид пришёл к таким выводам, изучив надпись на футболке одного из зачинщиков драки. Кроме того, автор заметки считает подозрительным, что нападавшие говорили на русском языке. При этом таблоид не обратил внимания на тот факт, что ответственность за инцидент уже взяла на себя группировка хулиганов, поддерживающая киевский ЦСКА. Что примечательно, ранее в британских СМИ уже появлялись ложные сообщения о российских болельщиках. Например, кулачные бои на Масленицу подавались как тренировки ультрас. Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв в интервью RT назвал выводы журналистов смешными. Он полагает, что эта публикация — часть кампании против чемпионата мира по футболу в России.

Накануне первого в истории финала Лиги чемпионов на территории Украины произошёл инцидент, который бросил тень на организацию матча. Около 20 хулиганов напали на британских болельщиков в ресторане Rooster, который располагается неподалёку от места проведения встречи — НСК «Олимпийский». Люди в масках зашли в заведение и принялись бросать в фанатов «Ливерпуля» стёкла, а также столы и стулья. В результате несколько англичан получили порезы шеи и головы. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали двух нападавших.

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Британское издание The Mirror опубликовало материал, в котором заявило, что хулиганы могли иметь отношение к России. К таким выводам авторы пришли из-за того, что на одном из нападавших была футболка с надписью на русском языке «Все против нас, мы против всех».

Также таблоид посчитал подозрительным, что киевские стражи правопорядка якобы вели диалог с хулиганами не на украинском, а на русском языке. В The Mirror выдвинули предположение, что за атакой на британских болельщиков стоят российские фанаты, которые специально проникли на Украину, чтобы испортить финал Лиги чемпионов гостям из Соединённого Королевства.

«Старший командир полиции Мерсисайда находится в Киеве с несколькими офицерами. Они работают совместно с украинскими полицейскими и посольством Великобритании. Их главная цель — установить национальность нападавших, а также то, к какой из группировок они принадлежат», — приводит издание слова источника, близкого к ситуации.

Британский таблоид не исключил, что инцидент якобы может быть своеобразным посланием фанатам из Великобритании в преддверии чемпионата мира по футболу.

Отметим, ранее RT сообщал, что в Великобритании ведётся достаточно активная кампания против российского мундиаля. Так, в местных СМИ неоднократно появлялись публикации о жестокости фанатских группировок в России. При этом в качестве доказательств приводились весьма сомнительные факты. Например, кулачные бои на Масленицу подавались как тренировка российских ультрас в преддверии мундиаля, а драка между школьницами — как подготовка женских хулиганских банд.

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в интервью RT назвал предположения британских СМИ абсурдными.

«Вероятно, в извержении вулкана на Гавайях также увидят русский след. Россию сейчас пытаются обвинить во всех бедах. Читать заявления британских журналистов о причастности российских болельщиков к нападению на британцев просто смешно. Говорить подобное глупо. Мы выступаем против подобных инцидентов», — заявил Свищёв.

При этом он выразил удивление тем фактом, что украинские стражи порядка не смогли обеспечить безопасность в преддверии такого крупного спортивного события.

«Вызывает недоумение, почему украинская полиция не может защитить болельщиков, гостей турнира и граждан своей страны. Несколько недель назад местные власти призывали бойкотировать чемпионат мира по футболу в России по причине того, что здесь «не смогут» обеспечить безопасность иностранных болельщиков. При этом они не могут навести порядок у себя дома», — отметил депутат.

По его мнению, все обвинения в адрес России направлены на нагнетание атмосферы в преддверии чемпионата мира по футболу.

«Совсем недавно были обнародованы результаты расследования по крушению малайзийского Boeing на Украине. Почему это было сделано именно сейчас? Из-за чемпионата мира. Это также часть кампании, направленной против мундиаля в России. Уверен, нарастание напряжённости продолжится вплоть до окончания чемпионата мира. Поэтому стоит ждать новых заявлений от иностранных СМИ, которые будут раз за разом находить везде русский след», — добавил Свищёв.

Примечательно, что мотивом для предположений касательно национальности нападавших являются «московские слоган и акцент», о которых заявило издание. Видимо, это относится к футболке одного из хулиганов, а также к языку, на котором происходил разговор между полицейским и задержанным. Но при этом одежду с такой надписью мог приобрести абсолютно любой болельщик, а умение британцев отличить русский язык от украинского также вызывает некоторые вопросы.

Реальные виновники

Отметим, что издание The Mirror не стало заострять внимание на проблеме с обеспечением безопасности на первом в истории Украины финале Лиги чемпионов, ограничившись очередными обвинениями в адрес российской стороны.

Не смутил британское издание и тот факт, что ответственность за нападение уже взяла на себя хулиганская группировка Trouble Company, которая поддерживает киевский ЦСКА. О своей причастности к инциденту её представители написали на официальной странице в Instagram.

«Праздник большого футбола торжественно входит в активную фазу. Первые бритиши получают в районе «Олимпийского». Акция от Trouble Company (ЦСКА, Киев). К слову, залп кучи подручных предметов от гостей столицы, пара акционеров задержаны. За сегодня это первая информация такого рода», — говорится в сообщении.

© Кадр: видео YouTube

Инцидент уже прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко. Бывший чемпион мира по боксу назвал его провокацией, а также предположил, что происшествие может быть не последним в преддверии финала Лиги чемпионов.

«Люди были шокированы, так как украинская полиция арестовала только двух из нападавших. Этот инцидент вызывает опасения по поводу возможных дальнейших хулиганских атак, поскольку «Ливерпуль» готовится сыграть с «Реалом» в финале Лиги чемпионов в субботу. Уверен, вчерашняя потасовка — это провокация. И МВД, уверен, сделает соответствующие выводы. Я знаю, что зачинщики задержаны и однозначно понесут наказание», — цитируют Кличко «Вести».

Нападение на британских болельщиков в ресторане — не единственный инцидент, который бросил тень на организацию крупного спортивного мероприятия в Киеве. Сначала власти Украины запретили российским журналистам освещать главный матч турнира, а после в СМИ стали обсуждать заоблачные цены в киевских гостиницах. Из-за неоправданного роста цен более 2,2 тыс. болельщиков «Реала» отказались от посещения украинской столицы, не приехали также фанаты «Ливерпуля» из Норвегии.

«Устроить третью мировую»

При этом некоторые британцы перед чемпионатом настроены довольно враждебно по отношению к стране — хозяйке мундиаля. Так, один из английских болельщиков пообещал устроить в России «третью мировую», а также заявил, что на турнире можно ожидать солидную армию болельщиков с островов.

В марте стало известно, что британские официальные лица намерены бойкотировать чемпионат мира по футболу. Мотивом для подобного решения стало отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон бездоказательно обвинил Россию. Позднее в этой акции к Соединённому Королевству присоединились Польша и Исландия.