Гендиректор украинской «Зари» заявил, что не допустит появления в команде футболистов-геев

Генеральный директор украинского клуба «Заря» Сергей Рафаилов рассказал о своём отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

Он вспомнил увиденную в Манчестере ситуацию, когда в местном кафе двое мужчин подбежали друг к другу и начали целоваться, что возмутило Рафаилова.

«Я категорически против поцелуев мужчин. Я против пропаганды этого. Я не призываю никого убивать или сажать людей», — приводит слова гендиректора «Зари» передача «Футбольный на голову».

Рафаилов также ответил на вопрос, чтобы бы он сделал, если бы узнал о существовании в команде футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Во-первых, я не допущу, чтобы они сюда попали. А потом уже будем дальше… Это для меня неприемлемо однозначно», — заключил Рафаилов.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дело против Федерации футбола Мексики за гомофобные кричалки во время матча чемпионата мира 2018 года в России с национальной командой Германии.