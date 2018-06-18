ФИФА открыла дело против Мексики за гомофобные кричалки в матче ЧМ-2018 с Германией

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дело против Федерации футбола Мексики за поведение фанатов во время матча чемпионата мира 2018 года в России с национальной командой Германии.

Мексиканские фанаты обвиняются в гомофобных кричалках на матче ЧМ-2018 с Германией.

Ранее сообщалось, что матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Германии и Мексики посетили 78 011 болельщиков.