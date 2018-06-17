Матч ЧМ-2018 Германия — Мексика посетили более 78 тысяч болельщиков

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Германии и Мексики посетили 78 011 болельщиков.

Об этом сообщает корреспондент RT с места событий.

Стадион «Лужники», на котором проходит встреча, способен вместить 81 тыс. зрителей.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.