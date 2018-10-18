«Спорт вне политики»: российско-украинский дуэт по прыжкам в воду завоевал бронзу на юношеской Олимпиаде

Российско-украинский дуэт Руслан Терновой — София Лискун завоевал бронзовые медали в прыжках в воду на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. По словам атлетов, они не обращали внимание на политическую напряжённость в отношениях Киева и Москвы. «Из всех сборных мы между собой лучше всех общаемся», — подчеркнули спортсмены. Главный тренер отечественной команды Раиса Гальперина отметила, что спортивные результаты важнее политики, и пара доказала это своим выступлением.

На юношеских летних Олимпийских играх, которые проходят в эти дни в Буэнос-Айресе, состоялись соревнования по смешанным прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Их отличительной особенностью является то, что каждый дуэт состоит из представителей разных стран.

Российско-украинская пара Руслан Терновой — София Лискун завоевала бронзовые медали, заработав по итогам шести попыток 371,15 балла. Победителем стал китайско-колумбийский дуэт Лин Шан — Даниэль Рестрепо Гарсиа (391,35). Второе место досталось немке Елене Вассен и китайцу Лян Цзюнцзи (390,10).

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Ещё одна представительница России Ульяна Клюева заняла девятое место вместе с румыном Аурелианом Драгомиром (310,20).

На данный момент соревнования с участием смешанных интернациональных пар являются экспериментальным форматом для прыжков в воду. Несмотря на то, что некоторых любителей спорта поразил тот факт, что россиянин Терновой принял решение выступить в паре с украинкой Лискун, отечественный атлет заявил, что ни у него, ни его партнёрши не возникло в связи с этим никаких проблем.

«Нас ничего не смущало. Из всех сборных мы между собой лучше всех общаемся. Я бы не сказал, что прыжков в серии было много, но было достаточно команд. Всё равно прыгалось весело и классно. Очень доволен своим выступлением здесь и всем на Играх. Бассейн, атмосфера — всё было супер», — приводит слова Тернового РИА Новости.

Своими впечатлениями от выступления в паре с представителем России поделилась и Лискун.

«Отлично себя чувствовали. Прекрасный партнёр, всё замечательно. Присутствует небольшая усталость из-за того, что это последний день соревнований. Но мне здесь всё понравилось, ведь есть личная медаль», — отметила украинка.

В свою очередь, главный тренер российской команды по прыжкам в воду Раиса Гальперина заявила, что национальность атлетов не имеет значения, когда пара добивается столь высоких результатов.

«Мы собираемся сделать общую фотографию с тренерами и спортсменами. Хочется, чтобы все знали: для нас спорт — вне политики», — заявила специалист.

Необычный формат соревнований является новшеством и для самих прыгунов. Некоторые из них до последнего момента не знали, кто станет их партнёром по команде. Схожая ситуация произошла и с бронзовыми медалистами. Однако, по словам Тернового, это не вызвало никаких неудобств, так как спортсмены исполняют прыжки отдельно друг от друга.

Тем не менее, сложно сказать, что дуэты составлялись случайным образом. Терновой и Лискун становились призёрами на соревнованиях в Буэнос-Айресе. В активе россиянина две бронзы в прыжках с трёхметрового трамплина и десяти метров, а украинка завоевала серебро в прыжках с вышки.

Несмотря на то, что профильный снаряд отечественного атлета не трамплин, а вышка, в двух из трёх попыток судьи поставили ему больше 80 баллов.

Российские прыгуны в воду завоевали награды на Играх в каждой дисциплине, в которых принимали участие. Гальперина призналась, что довольна выступлением своих подопечных.

«Очень рада, у нас есть медали во всех видах. Немного расстроилась из-за бронзы у Руслана на вышке. Подвёл его один прыжок, сделай он его даже без блеска, а просто как умеет, мог быть совсем другой результат. Нельзя было так грубо ошибаться. И я из-за этого ищу ошибки в себе. Но рада его медали на трамплине, так как это не его снаряд, и программа у него была не самая сложная», — добавила наставница.

Терновой является главной надеждой сборной России на предстоящих Олимпийский играх. Сам спортсмен признаётся, что попадание в Токио является для него главной целью на данный момент.

«Я могу бороться. Буду готовиться к этому усиленно, планирую усложнять программу. В принципе с этой тоже можно рассчитывать на медали, если чисто её исполнять, но всё-таки это будет очень тяжело. Я думаю об Играх в Токио и сделаю всё возможное, чтобы попасть туда», — отметил атлет.

Что касается сборной России, она в среду досрочно завоевала первое место в общекомандном зачёте юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, побив суммарный рекорд по числу золотых медалей. На счету отечественных спортсменов 28 наград высшей пробы.