Тренер Гальперина прокомментировала завоевание совместной с Украиной бронзовой медали в прыжках в воду на ЮОИ

Тренер Раиса Гальперина прокомментировала завоевание российско-украинским дуэтом в составе Руслана Тернового и Софии Лискун бронзовой медали в прыжках в воду на юношеских Олимпийских играх, проходящих в Буэнос-Айресе.

«Мы хотим сделать общую фотографию с тренерами и спортсменами. Хочется, чтобы все знали: для нас спорт вне политики», — приводит слова Гальпериной РИА Новости.

Ранее российско-украинская пара завоевала бронзу в прыжках в воду на юношеской Олимпиаде.