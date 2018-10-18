Тренер Гальперина прокомментировала завоевание совместной с Украиной бронзовой медали в прыжках в воду на ЮОИ

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Тренер Раиса Гальперина прокомментировала завоевание российско-украинским дуэтом в составе Руслана Тернового и Софии Лискун бронзовой медали в прыжках в воду на юношеских Олимпийских играх, проходящих в Буэнос-Айресе.
Тренер Гальперина прокомментировала завоевание совместной с Украиной бронзовой медали в прыжках в воду на ЮОИ
  • Reuters

«Мы хотим сделать общую фотографию с тренерами и спортсменами. Хочется, чтобы все знали: для нас спорт вне политики», — приводит слова Гальпериной РИА Новости.

Ранее российско-украинская пара завоевала бронзу в прыжках в воду на юношеской Олимпиаде.

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