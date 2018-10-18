Тренер Гальперина прокомментировала завоевание совместной с Украиной бронзовой медали в прыжках в воду на ЮОИ
Тренер Раиса Гальперина прокомментировала завоевание российско-украинским дуэтом в составе Руслана Тернового и Софии Лискун бронзовой медали в прыжках в воду на юношеских Олимпийских играх, проходящих в Буэнос-Айресе.
- Reuters
«Мы хотим сделать общую фотографию с тренерами и спортсменами. Хочется, чтобы все знали: для нас спорт вне политики», — приводит слова Гальпериной РИА Новости.
Ранее российско-украинская пара завоевала бронзу в прыжках в воду на юношеской Олимпиаде.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube