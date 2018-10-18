Российско-украинская пара завоевала бронзу в прыжках в воду на юношеской Олимпиаде
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В командном турнире среди интернациональных команд Терновой и Лискун набрали 371,15 балла. Первое место занял дуэт Лин Шан (Китай)/Даниэль Рестрепо Гарсиа (Колумбия) с результатом 391,35 балла, на втором расположился немецко-китайский дуэт Елена Вассен — Лян Цзюнцзи.
Россиянка Ульяна Клюева с румыном Аурелианом Драгомиром заняли девятое место.
Ранее россиянки Мария Воронина и Мария Бочарова завоевали первое место в соревнованиях по пляжному волейболу на юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе.