Российско-украинская пара завоевала бронзу в прыжках в воду на юношеской Олимпиаде

Российско-украинская пара Руслан Терновой — Дарья Лискун завоевала бронзовые медали в соревнованиях по прыжкам в воду на юношеских Олимпийских играх, проходящих в Буэнос-Айресе.

Reuters

В командном турнире среди интернациональных команд Терновой и Лискун набрали 371,15 балла. Первое место занял дуэт Лин Шан (Китай)/Даниэль Рестрепо Гарсиа (Колумбия) с результатом 391,35 балла, на втором расположился немецко-китайский дуэт Елена Вассен — Лян Цзюнцзи. Россиянка Ульяна Клюева с румыном Аурелианом Драгомиром заняли девятое место. Ранее россиянки Мария Воронина и Мария Бочарова завоевали первое место в соревнованиях по пляжному волейболу на юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе.