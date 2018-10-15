Медальное преимущество: сборная России завоевала 24 золота и лидирует в общем зачёте юношеской Олимпиады

В Буэнос-Айресе завершилась первая неделя летних юношеских Олимпийских игр. Сборная России с большим отрывом лидирует в медальном зачёте. Спортсмены завоевали 24 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых наград. Самый большой вклад в копилку команды внесли пловцы Климент Колесников и Андрей Маркин: они выиграли три эстафеты и по три личных соревнования.

В Буэнос-Айресе проходят третьи в истории летние юношеские Олимпийские игры. Разыграны две трети медалей, а соревнования по некоторым видам спорта уже завершились. После восьми соревновательных дней сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте. На счету российских спортсменов 24 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых наград.

На двух предыдущих Олимпиадах для молодёжи россияне занимали второе место после Китая, но теперь едва ли кто-то сможет помешать российским спортсменам выиграть медальный зачёт. Отрыв от сборной Венгрии, которая на данный момент занимает вторую строчку, составляет целых 12 наград высшей пробы.

Самый большой вклад в командную копилку внесли пловцы. И это нисколько не удивляет, потому что на нынешней Олимпиаде за сборную России выступает Климент Колесников — один из сильнейших на планете пловцов на спине и обладатель мирового рекорда на дистанции 50 метров.

18-летний спортсмен, нёсший флаг России на церемонии открытия, с лёгкостью выиграл три личные золотые медали в своём излюбленном стиле, а заодно помог соотечественникам столько же раз выиграть эстафеты. Он также принял участие в финале смешанной комбинированной эстафеты, в которой россияне стали вторыми.

Но главным героем состязаний всё-таки стоит признать не Колесникова, а другого российского пловца. Андрей Минаков показал абсолютно такой же результат: шесть золотых и одна серебряная медаль. Но при этом он выиграл заплыв на 100 метров баттерфляем со взрослым рекордом России, а на дистанции вдвое короче подарил лучшее зрелище в плавательном бассейне. Минаков выиграл всего одну сотую секунды у поделивших второе место Даниила Маркова и норвежца Томё Зенимото Хваса. Также Минаков финишировал первым на престижной 100-метровой дистанции кролем, а остальные медали завоевал бок о бок с Колесниковым в эстафетах.

2 чемпиона, 12🥇, 2🥈



Невероятный результат!



Андрей Минаков, Климент Колесников 💪❤ pic.twitter.com/FJuxXODJGv — Олимпийские игры (@Olympic) 13 октября 2018 г.

Среди девушек трёхкратными олимпийскими чемпионками стали Дарья Васькина, Анастасия Макарова и Полина Егорова. Они победили в двух эстафетах, а заодно выиграли стометровые заплывы в своих стилях. Васькина была лучшей в плавании на спине, Макарова — в плавании брассом, а Егорова — в баттерфляе. Кроме того, Васькина добыла серебро на дистанции 50 метров на спине. Всего российские пловцы завоевали 13 золотых, четыре серебряных и две бронзовых награды.

Очень ярко проявили себя представители тхэквондо. Ни один из пяти российских спортсменов, выходивших на ковёр, не вернулся домой без наград. Чемпионами среди юношей стали Дмитрий Шишко и Георгий Попов в самых лёгких весовых категориях до 48 и 55 кг. Золото собрали и самые лёгкие девушки — Полина Щербакова была лучшей в весе до 44 кг, а Елизавета Ряднинская — до 49 кг. Ей золотая медаль далась особенно тяжело: каждый свой поединок она выигрывала с разницей в один балл. Была нацелена на победу и Кристина Адебайо, действующая чемпионка мира среди юниоров. Но она уступила в полуфинале и завоевала бронзу.

И снова пополнение в «золотой копилке» России на Играх #BuenosAires2018!



Сразу две медали высшей пробы добавили тхэквондисты: Полина Щербакова и Дмитрий Шишко🥇🥇 pic.twitter.com/SMi7B6LBCX — Олимпийские игры (@Olympic) 8 октября 2018 г.

Дзюдоистка Ирэна Хубулова провела на татами всего три минуты. Но не потому, что ей пришлось рано закончить выступления в категории до 52 кг, а потому, что столько в сумме продлились все её победные схватки. Хубулова тратила на иппон в среднем по минуте и закономерно стала чемпионкой юношеской Олимпиады. Ещё один российский дзюдоист, Ибрек Магучев, не смог дотянуться до золота, но зато стал обладателем двух медалей — серебряной в личном турнире до 66 кг и бронзовой в состязаниях смешанных команд.

Минимум необходимого времени на ковре провёл борец вольного стиля Ахмедхан Темботов. Не отдав соперникам ни одного очка на групповом этапе весовой категории до 80 кг, он за 76 секунд разобрался с соперником из Алжира Фатехом Бенферджаллахом в финальном поединке. Тяжеловесу Сергею Козыреву было сложнее в схватке за золото с иранцем Амиром Хассейном — россиянин одержал победу с разницей в один балл. Греко-римские же борцы остались без наград высшей пробы. Сергей Стародубцев проиграл по туше Александрину Гуцу из Молдавии в финале, а Мухаммад Евлоев добыл бронзовую медаль.

Не остался без медалей ни один представитель России в соревнованиях по стрельбе. Григорий Шамаков выиграл первое золото не только для сборной, но и на всей Олимпиаде — состязания в стрельбе из пневматической винтовки прошли раньше всех остальных. После квалификации он занимал лишь пятое место, но в финале на выбывание Шамаков рано захватил лидерство и не упускал его до конца. По одной серебряной медали завоевали пистолетчица Яна Енина и винтовочница Анастасия Деревягина. Енина поднялась на пьедестал почёта после личных соревнований, а Деревягина отыгралась в командном турнире после неудачи в индивидуальном.

Юношеские Олимпийские игры отличаются от взрослых тем, что в них есть много дисциплин, особенно популярных среди молодёжи. В этом году можно было даже стать чемпионом по брейк-дансу. Золото взял Сергей Чернышёв по прозвищу Bumblebee — в официальных протоколах брейкдансеры фигурируют именно под вымышленными именами. Bumblebee выиграл личный турнир, который состоял из баттлов по системе плей-офф, и заодно занял третье место среди смешанных дуэтов.

Россиянин Сергей Bumblebee🐝 Чернышев накануне стал первым в истории чемпионом Юношеских Олимпийских игр в брейк-дансе. Зажёг и победил без вопросов!

⠀#BuenosAires2018#Breakingpic.twitter.com/naXIfqjvxn — Олимпийские игры (@Olympic) 9 октября 2018 г.

В велоспорте на юношеской Олимпиаде не разыгрываются личные медали — только командные. BMX-райдеры Илья Бескровный и Варвара Овчинникова заняли каждый в своих заездах второе место, но в итоге такой результат принёс им по золотой медали — спортсмены из других стран не показывали такой же стабильности. Также состоялись состязания в BMX-фристайле, который скоро начнётся на взрослой Олимпиаде в Токио. В этой дисциплине Валерия Пинкина и Александр Ким заняли пятое место.

Соревнования по спортивной гимнастике ещё продолжаются, но у россиян уже набирается немалый урожай медалей. Сергей Найдин поднимался на пьедестал почёта трижды. Он занял второе место в многоборье, выиграл серебро в состязаниях на коне, а также стал бронзовым призёром в вольных упражнениях. До конца Олимпиады он ещё может проявить себя в параллельных брусьях и перекладине.

Как это было: Сергей Найдин выигрывает бронзу Юношеских Олимпийских игр в вольных упражнениях 🥉#BuenosAires2018#ArtisticGymnasticspic.twitter.com/p25SDHQryH — Олимпийские игры (@Olympic) 14 октября 2018 г.

Гимнастке Ксении Клименко не удалось выиграть медаль в многоборье, но зато она стала олимпийской чемпионкой на разновысоких брусьях и выиграла серебро в командном турнире, в котором также учитываются результаты остальных гимнастических дисциплин — художественной гимнастики, аэробики и прыжков на батуте. Этот командный турнир позволил выиграть золото «художнице» Дарье Трубниковой. Финал в её основном виде программы пройдёт 16 октября.

Егор Громадский стал серебряным призёром соревнования по современному пятиборью. Строго говоря, их стоило называть четырёхборьем — конкур у юношей заменяется дополнительным раундом по фехтованию. Отлично владеющему шпагой Громадскому такой формат соревнований дал небольшое преимущество. В итоге он занял второе место, проиграв только египтянину Ахмеду Эль-Дженди — действующему чемпиону мира среди юниоров.

Соревнования по лёгкой атлетике проводятся в несколько необычном формате — вместо привычной системы с квалификацией и финалом в каждой дисциплине проходят два раунда. Результат каждого из них учитывается при распределении медалей. По итогам первых раундов все четыре российских спортсмена находились в лидирующих тройках. Закончились соревнования пока только у одной спортсменки — метательницы диска Виолетты Игнатьевой. Она выиграла серебро, уступив кубинке Мелани дель Пилар.

Другими претендентами на медали являются прыгун с шестом Дмитрий Качанов, прыгунья в высоту Мария Кочанова и специалист в тройном прыжке Мария Привалова — дочь олимпийской чемпионки Ирины Приваловой. Их решающие попытки состоятся 15 и 16 октября.

Бронзу в копилку сборной России также положила Яна Резникова, выступающая в виндсёрфинге. По итогам соревнований в классе Techno 293+ она заняла третье место, финишировав в первой тройке в восьми гонках из 13. Егор Жилин среди мужчин в аналогичном классе занял 11-е место.

Прыгун в воду Руслан Терновой едва ли считался фаворитом в прыжках с 3-метрового трамплина. В квалификации он занял девятое место среди 14 участников. Но в финале Терновой некоторое время лидировал, и в итоге ему досталась бронзовая медаль. Также к решающей борьбе за награды смогла улучшить свои результаты Вера Белянкина, выступающая в прыжках на батуте. С пятого места в предварительном раунде она тоже добралась до третьего.

Соревнования по боксу начались 14 октября, а у сборной России уже есть одна медаль. Трёхкратная чемпионка мира среди юниорок Анастасия Шамонова одержала победу в предварительной схватке над ирландкой Лорен Келли в весовой категории до 75 кг и вышла в полуфинал. В мужской команде в ближайшие дни на ринг выйдут Илья Попов (до 64 кг), Руслан Колесников (до 81 кг) и Алексей Дронов (свыше 91 кг). Им тоже достаточно одержать одну победу, чтобы гарантировать себе бронзу.

В командных видах спорта лучшего результата пока добилась мужская сборная по мини-футболу. На групповом этапе юноши уступили Бразилии, но одержали победу над Ираном, Коста-Рикой и Соломоновыми островами. Футболисты вышли в полуфинал, где теперь померятся силами с командой Египта, не потерпевшей до плей-офф ни одного поражения. Матч состоится 15 октября.

Российские футболисты обыграли иранцев и вышли в полуфинал Юношеских Олимпийских игр ⚽ #BuenosAires2018#Futsal



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Имеют шанс на медали и баскетболисты, у которых турнир проходит в формате 3 × 3. Василий Бердников, Хасан Кипкеев, Никита Ремизов и Тимур Вагапов выбили после группового этапа вечных фаворитов из США и вышли в плей-офф, который начинается с четвертьфинала. На этой же стадии пока остановились Мария Воронина и Мария Бочарова, выступающие в пляжном волейболе.

У лучников пока разыграны медали только в смешанном командном турнире. Виктория Харитонова и Станислав Черемискин в этой дисциплине не преуспели — вместе со своими напарниками из других стран они не дошли до полуфинала. Но в личном турнире у них есть шансы добраться до пьедестала почёта. Черемискин показал в квалификации седьмой результат, а Харитонова — восьмой.