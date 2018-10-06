Двойной успех: россиянки Загитова и Щербакова друг за другом установили новые рекорды в фигурном катании

Российские фигуристки дважды за один день показали результаты, превышающие мировые рекорды в произвольной программе. Сначала собственное достижение переписала олимпийская чемпионка Алина Загитова. Но спустя некоторое время ещё больше баллов удалось набрать 14-летней Анне Щербаковой, которая первой в истории женского фигурного катания исполнила два четверных лутца в одной программе. Однако эти рекорды не будут признаны, поскольку соревнования, где они были установлены, проходили не под эгидой Международного союза конькобежцев.

Российские фигуристки продолжают невероятную погоню за мировыми рекордами. Высшее достижение в произвольной программе было переписано дважды в течение одного дня 6 октября. Сначала свой собственный результат превзошла олимпийская чемпионка Алина Загитова, а спустя несколько часов её опередила подруга по тренерской группе Этери Тутберидзе Анна Щербакова. Правда, оба рекорда были установлены на соревнованиях, проходящих не под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), а поэтому официально засчитаны не будут.

Успех Загитовой в Японии

Алина Загитова показала лучший для себя результат на предсезонном турнире Japan Open в японской Сайтаме. Это небольшие командные соревнования между сборными Европы, Северной Америки и Японии. Каждая команда состоит из двух мужчин и двух девушек. Все участники показывают произвольную программу, и по сумме баллов фигуристов определяется лучшая команда. Этот турнир носит неофициальный статус, и в нём участвуют либо те фигуристы, которым нужна дополнительная практика перед сезоном, либо те, кто очень хочет лишний раз побывать в Японии: по этой причине Загитова и оказалась в числе участников.

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Всего неделю назад олимпийская чемпионка выступала на Nebelhorn Trophy в Германии и переписала на себя все три мировых рекорда. Это был первый выход Загитовой на лёд после того, как все старые достижения в фигурном катании были обнулены из-за поправок в системе начисления баллов. Теперь можно утверждать, что в женском одиночном катании есть чёткие ориентиры для всех девушек. В остальных дисциплинах рекорды пока сырые, так как ещё не все сильнейшие спортсмены успели стартовать в новом сезоне.

В произвольной программе официальный рекорд Загитовой составляет 158,50 балла. Хотя для большинства девушек он остаётся недостижимым, сама россиянка способна поднимать эту планку выше и выше. Не все её прыжки получают высокие надбавки, и именно здесь спортсменка ещё может прибавлять.

На Japan Open Загитова вновь выступила безупречно в образе Лары Крофт и не позволила себе не то что падений, но и недокрутов и заступов. Её произвольная программа началась с безупречного каскада лутц — тулуп, за который только один судья поставил четвёрку — все остальные оценили элемент на твёрдую пятёрку, так что надбавка составила практически три балла. Когда дошло дело до прыжков во второй половине проката, Загитова снова покорила сердца жюри. Каскад лутц — риттбергер и тройной флип, имеющие повышенную базовую стоимость, получили надбавку больше двух баллов. Для фигурного катания это невероятно высокий результат.

Хотя считается, что на коммерческих турнирах судьи могут себе позволить ставить завышенные оценки за компоненты, в Японии такого не было. Загитова получила за художественную часть программы меньше, чем в Германии. Некоторые арбитры подходили к оценке россиянки очень серьёзно и ставили ей меньше девяти баллов.

Итоговый результат составил 159,18 балла. Интересно, что Загитова стала самым щедрым донором для сборной Европы — испанец Хавьер Фернандес и Денис Васильев из Латвии набрали меньше юной россиянки. Ещё одна участница Мария Сотскова получила 111,78 балла — начав выступление с падения на тройном лутце, она допустила ещё очень много ошибок в произвольной программе.

Историческое достижение Щербаковой

Даже если бы результат Загитовой был засчитан как мировой рекорд, он был бы побит в тот же день. Анна Щербакова смогла набрать ещё больше баллов на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле, который является отборочным соревнованием на чемпионат страны.

Козырем ученицы Тутберидзе стал сложнейший четверной лутц. Этот прыжок даже мужчинам не всегда покоряется, а у девушек ещё не было зафиксировано ни одного идеального исполнения на соревнованиях. Первые попытки прыгнуть четверной лутц были сделаны только в этом сезоне. На юниорском Гран-при в Литве Анастасия Трусова исполнила прыжок, но недокрутила его, а на аналогичных стартах в Канаде Щербакова упала при исполнении этого элемента.

Однако юную спортсменку это не смутило, и на Кубке России она снова включила в программу четверной лутц. Причём Щербакова собиралась исполнить его не один раз, а ещё и в каскаде с тройным тулупом. На этот раз ей сопутствовал успех — юная фигуристка чисто исполнила оба лутца, хотя и получила за каскад скидку из-за заступа после тулупа.

Щербакова стала первой в истории, кому удалось чисто исполнить два четверных лутца за одну программу. Но это было ещё не всё. Во второй половине проката она получила надбавки за каскад лутц — риттбергер, серию из трёх прыжков и ещё один тройной лутц. Хотя Щербакова из-за своего юниорского возраста не могла рассчитывать на высокие оценка за компоненты, её сумма баллов выросла до невероятных размеров. Судьи поставили ей 159,43 балла. Пускай и этот результат не может считаться официальным из-за отсутствия иностранных арбитров на соревнованиях, но он впечатляет ещё сильнее, чем выступления Загитовой.