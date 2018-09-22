Падение с последствиями: Медведева впервые за свою карьеру проиграла иностранной фигуристке

Российская фигуристка Евгения Медведева впервые в профессиональной карьере потерпела поражение от иностранной соперницы. На турнире Autumn Classic International 2018 в Канаде спортсменка заняла второе место, уступив американке Брейди Теннелл из-за падения в произвольной программе. Пользователи соцсетей раскритиковали россиянку, связав её неудачу с переходом к канадскому наставнику Брайану Орсеру. Однако известный тренер Татьяна Тарасова посоветовала не делать поспешных выводов.

«Дебют всего нового в моей жизни»

Выступления Медведевой в Канаде болельщики ждали с огромным интересом. Любители спорта впервые получили возможность оценить изменения в катании Евгении после начала её сотрудничества с канадским специалистом Брайаном Орсером.

В результате первый блин для россиянки вышел комом. Она впервые в карьере уступила иностранной сопернице на крупном турнире. Символично, что для неё данная неудача стала лишь четвёртой в карьере, и до того 18-летнюю спортсменку опережали только соотечественницы: Алина Загитова на Олимпийских играх и чемпионате Европы — 2018 и Елена Радионова на этапе Гран-при в 2015-м.

Плюс на юниорском уровне Евгения проигрывала всё той же Радионовой, а также уступала Серафиме Саханович и Марии Сотсковой.

При этом после первой короткой программы фигуристка лидировала с результатом 70,98 балла.

Увы, за короткую Медведева получила лишь 133,91 балла и позволила обойти себя американке Брейди Теннелл (206,41). Бронза досталась француженке Маэ Беренис Мейте (178,89).

Роковым для россиянки стало падение при исполнении тройного лутца, которое наглядно продемонстрировало, что пауза длиной в семь месяцев сказалась на её форме. При этом спортсменка выбрала максимально комфортный вариант для возвращения. Небольшой городок Оквилль находится в непосредственной близости от Торонто, где сейчас и готовится Медведева, а сам турнир считается стартом второго ранга после Гран-при.

Впрочем, сама Евгения не стала акцентировать внимание на своём результате и призналась, что осталась довольна собственным прокатом.

«Если честно, чувствую себя потрясающее. Это мой первый турнир под руководством нового тренера, первый турнир для моей новой команды. Вообще, это дебют всего нового в моей жизни. Я допустила много ошибок, было много моментов, в которых я могла показать себя лучше, но я всё равно очень довольна произвольной программой и чувствую, что могу катать её абсолютно чисто», — приводит слова Медведевой NBC.

Также Медведева пообещала, что выступит лучше на предстоящем этапе Гран-при.

«У меня есть чуть больше месяца, чтобы подготовиться к этапу Гран-при в Канаде. С нетерпением жду возвращения в Крикет-клуб, чтобы продолжить работу и делать свои программы всё лучше, лучше и лучше», — добавила спортсменка.

В остальных видах сюрпризов не было. У мужчин победу одержал двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. Японец набрал 97,74 балла и более чем на семь очков опередил представителя Южной Кореи Чха Чжун Хвана. Третье место досталось Джейсону Брауну (США).

В соревновании пар первыми финишировали Ванесса Джеймс и Морган Сипре из Франции. Серебро досталось Кирстен Мур-Тауэрс и Майклу Маринаро из Канады, а бронза — американцам Хэвен Денни и Брэндону Фрейзеру.

Брейди Теннел

© Geoff Robins / AFP

Волна критики

Примечательно, что в социальных сетях Медведева после поражения от Теннелл подверглась жёсткой критике. Пользователи остались крайне недовольны выступлением спортсменки и не одобрили её решение перейти от российской специалистки Этери Тутберидзе к Орсеру.

«Это показывает весь уровень зарубежных тренеров. Если хочешь добиться высот, то выбирать стоит только российских или советских наставников», — написал один из комментаторов.

Другой пользователь призвал задуматься, какое место займёт Медведева на чемпионате мира или Олимпийских играх, если уступает на предсезонных соревнованиях.

Ещё один комментатор подметил, что бывшая наставница фигуристки Этери Тутберидзе была права, когда в прошлом сезоне сделала ставку на Алину Загитову: «У Алины сильнее прыжки — если бы было иначе, не видать нам золота на Олимпиаде в Пхёнчхане. Личные амбиции Медведевой не дали ей сделать правильный выбор».

Также комментатры в соцсетях объяснили неудачу спортсменки слишком большими ожиданиями, связанными с её прежними выступлениями.

«Юниоры, ярко засветившиеся и показывающие крутые результаты, годам к 18—19 испытывают кризис в подавляющем большинстве. Это в любом виде спорта. В футболе такая же ситуация. В академиях появляются молодые талантливые ребята, на которых тут же вешают ярлыки за большой талант. А потом большинство из них останавливаются в развитии и вовсе пропадают из поля зрения», — добавил пользователь.

Впрочем, известный тренер Татьяна Тарасова призвала не критиковать Медведеву раньше времени.

«Это как на войне! Надо любить и ждать, а не обсуждать её каждые две недели и не устраивать истерию — это вредительство. Все забыли, что у неё была такая длинная пауза, после которой люди годами не могут восстановиться? Но она восстановилась, была очень убедительна в своей программе, каталась на большой скорости», — цитирует Тарасову ТАСС.