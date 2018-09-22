В сети раскритиковали фигуристку Медведеву после поражения от американки Теннелл

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Пользователи социальной сети «ВКонтакте» обрушились с критикой на российскую фигуристку Евгению Медведеву после того, как она уступила американке Брейди Теннелл на турнире Autumn Classic International в Канаде.
В сети раскритиковали фигуристку Медведеву после поражения от американки Теннелл
  • © Kenjiro Matsuo
  • globallookpress.com

Один из пользователей намекнул на то, что сотрудничество россиянки с канадским специалистом Брайаном Орсером не приносит успеха.

«Это показывает весь уровень зарубежных тренеров. Если хочешь добиться высот, то выбирать стоит только российских или советских наставников», — написал он.

Другой пользователь призвал представить, какое место займёт Медведева на чемпионате мира или Олимпийских играх, если уступает на предсезонных соревнованиях.

Третий комментатор подметил, что бывшая наставница фигуристки Этери Тутберидзе была права, когда в прошлом сезоне сделала ставку на Алину Загитову.

«У Алины сильнее прыжки — если бы было иначе, не видать нам золота на Олимпиаде в Пхёнчхане. Личные амбиции Медведевой не дали ей сделать правильный выбор», — пояснила девушка.

Четвертый пользователь соцсети объяснил неудачу спортсменки слишком большими ожиданиями, связанными с её прежними выступлениями.

«Юниоры, ярко засветившиеся и показывающие крутые результаты, годам к 18—19 испытывают кризис в подавляющем большинстве. Это в любом виде спорта. В футболе такая же ситуация. В академиях появляются молодые талантливые ребята, которым тут же вешают ярлыки за большой талант. А потом большинство их них останавливаются в развитии и вовсе пропадают из поля зрения», — добавил пользователь.

Ранее сообщалось, что Медведева проиграла американке Теннелл на турнире в Канаде.

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