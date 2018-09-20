Медведева рассказала, что была поражена количеством болельщиков, посетивших контрольные прокаты в Москве

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от контрольных прокатов сборной России, которые прошли в Москве.

«Конечно, меня совершенно поразил тот факт, что пришло столько людей посмотреть на прокаты. Раньше такого не было. Я думала, что будет меньше публики. На меня всегда поддержка со стороны болельщиков с трибун действовала очень положительно, поэтому я была действительно счастлива», — приводит слова Медведевой ТАСС.

Она отметила, что немного побаивается журналистов из-за волны негатива, которая на неё обрушилась.

«Но мне это не мешает, а только подстёгивает работать дальше», — добавила фигуристка.

Контрольные прокаты сборной России прошли в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» 9 сентября.

Ранее Медведева рассказала, что Этери Тутберидзе не советовала ей завершать карьеру.