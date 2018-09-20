Медведева рассказала, что Тутберидзе не советовала ей завершать карьеру

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала информацию о том, что её бывший тренер Этери Тутберидзе советовала ей завершить карьеру.

«Об этом мы никогда, ни до, ни после Олимпиады не разговаривали, и я первый раз услышала об этом в сомнительном интервью», — приводит слова Медведевой ТАСС.

По информации, распространённой СМИ из интервью канадского тренера Дага Хау изданию TheSkatingLesson, Тутберидзе посоветовала спортсменке после Олимпиады уходить из большого спорта, поскольку «ее карьере конец».

Ранее Медведева ответила на критику своей новой программы.