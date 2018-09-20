Медведева ответила на критику своей новой программы

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на критику своей новой программы перед выступлением на турнире Autumn Classic International в Канаде.
Медведева ответила на критику своей новой программы
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich/Global Look Press

«На любых соревнованиях я всегда стараюсь продемонстрировать свой максимум. Но люди всегда судят тебя очень быстро. Всегда. Но это нормально. Я просто не обращаю на это внимания», — приводит слова Медведевой NBC.

Во время сентябрьских контрольных прокатов сборной России, прошедших в Москве, 18-летняя спортсменка допустила ряд помарок во время показа произвольной программы, после чего в появились критические высказывание а её адрес.

Ранее бывший Эттери Тутберидзе заявила, что её бывшая ученица Медведева хорошо выступила на Олимпиаде благодаря Алине Загитовой.

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