Тутберидзе: Медведева хорошо выступила на Олимпиаде благодаря Загитовой
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- РИА Новости
«Я считаю, что благодаря Алине Загитовой Женя так хорошо откаталась на Олимпиаде, потому что она её тащила», — приводит слова Тутберидзе телеканал НТВ.
Тренер также прокомментировала уход Медведевой к канадскому тренеру Брайану Орсеру по окончании олимпийского сезона.
««Уходят от всех. Это нормально. Человеку хочется попробовать что-то другое для себя — это нормально», — заключила Тутберидзе.
Ранее россиянка Алина Загитова призналась, что стеснялась радоваться золотой медали Игр в Пхёнчхане из-за Евгении Медведевой, с которой на тот момент занималась в одной группе под руководством Этери Тутберидзе.