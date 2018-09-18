Тутберидзе: Медведева хорошо выступила на Олимпиаде благодаря Загитовой

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, благодаря кому россиянка Евгения Медведева хорошо выступила на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, где заняла второе место в женском одиночном разряде.
Тутберидзе: Медведева хорошо выступила на Олимпиаде благодаря Загитовой
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Я считаю, что благодаря Алине Загитовой Женя так хорошо откаталась на Олимпиаде, потому что она её тащила», — приводит слова Тутберидзе телеканал НТВ.

Тренер также прокомментировала уход Медведевой к канадскому тренеру Брайану Орсеру по окончании олимпийского сезона.

««Уходят от всех. Это нормально. Человеку хочется попробовать что-то другое для себя — это нормально», — заключила Тутберидзе.

Ранее россиянка Алина Загитова призналась, что стеснялась радоваться золотой медали Игр в Пхёнчхане из-за Евгении Медведевой, с которой на тот момент занималась в одной группе под руководством Этери Тутберидзе.

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