Загитова: стеснялась радоваться победе на ОИ-2018 из-за Медведевой
- РИА Новости
Медведева, являясь двукратной чемпионкой мира, заняла второе место на ОИ-2018 в женском одиночном катании.
«Я стеснялась показывать свою радость, потому что видела, как она работает. Но на награждении ощутила, что у меня есть в руках золотая олимпийская медаль, и порадовалась дома», — сказала Загитова в интервью пресс-службе ФФККР.
Ранее Алина Загитова выложила фото с нападающим сборной России по футболу и московского «Локомотива» Фёдором Смоловым.