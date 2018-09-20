Загитова выступит на турнире по фигурному катанию в Германии

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова примет участие в турнире Nebelhorn Trophy, который пройдёт в немецком Оберстдорфе.
Загитова выступит на турнире по фигурному катанию в Германии
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Помимо Загитовой, на турнире выступят американки Карен Чен, Мэрайя Белл, японки Маи Михара, Марин Хонда, бельгийка Луна Хендрикс и финка Эмми Пелтонен.

В соревнованиях спортивных пар выступят россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин, а в мужском одиночном катании — Артур Дмитриев.

Турнир Nebelhorn Trophy пройдёт с 26 по 29 сентября.

Ранее сообщалось, что Загитова пропустит турнир в Братиславе из-за проблем с документами.

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