Загитова выступит на турнире по фигурному катанию в Германии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова примет участие в турнире Nebelhorn Trophy, который пройдёт в немецком Оберстдорфе.

РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU). Помимо Загитовой, на турнире выступят американки Карен Чен, Мэрайя Белл, японки Маи Михара, Марин Хонда, бельгийка Луна Хендрикс и финка Эмми Пелтонен. В соревнованиях спортивных пар выступят россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин, а в мужском одиночном катании — Артур Дмитриев. Турнир Nebelhorn Trophy пройдёт с 26 по 29 сентября. Ранее сообщалось, что Загитова пропустит турнир в Братиславе из-за проблем с документами.