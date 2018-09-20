Загитова выступит на турнире по фигурному катанию в Германии
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Помимо Загитовой, на турнире выступят американки Карен Чен, Мэрайя Белл, японки Маи Михара, Марин Хонда, бельгийка Луна Хендрикс и финка Эмми Пелтонен.
В соревнованиях спортивных пар выступят россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин, а в мужском одиночном катании — Артур Дмитриев.
Турнир Nebelhorn Trophy пройдёт с 26 по 29 сентября.
Ранее сообщалось, что Загитова пропустит турнир в Братиславе из-за проблем с документами.