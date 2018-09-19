Загитова пропустит турнир в Братиславе из-за проблем с документами

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Олимпийская чемпионка Пхёнчхана по фигурному катанию россиянка Алина Загитова пропустит турнир Ondrej Nepela Trophy в Братиславе из-за проблем с оформлением документов.
Загитова пропустит турнир в Братиславе из-за проблем с документами
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Загитова не смогла сегодня вылететь в Братиславу, так как у неё неправильно было оформлено согласие на выезд. Неточность была выявлена в аэропорту», — говорится в сообщении.

На сайте федерации также написано, что необходимый документ не получится оформить быстро, а соревнования в столице Словакии начнутся уже завтра в 13:00 по мск.

Ранее Тутберидзе заявила, что Медведева хорошо выступила на Олимпиаде благодаря Загитовой.

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