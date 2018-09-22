Фигуристка Медведева прокомментировала своё выступление на турнире в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева оценила своё выступление на турнире Autumn Classic International, который проходил в канадском Оквилле.

«Было много ошибок и того, что можно было сделать лучше. Но моя произвольная программа действительно хороша. Я чувствую, что могу откатать её лучше, идеально чисто», — цитирует Медведеву NBC.

По её словам, у неё есть чуть больше месяца перед выступлением на турнире Гран-при по фигурному катанию Skate Canada International, чтобы исправить ошибки.

«Не могу дождаться, когда вернусь к работе и сделаю её лучше», — добавила Медведева.

Ранее пользователи социальной сети «ВКонтакте» раскритиковали Медведеву за её выступление на Autumn Classic International, где она уступила американке Брэйди Теннелл.