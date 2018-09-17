Тройной аксель Туктамышевой, просчёт Алиева и ошибки Уно: итоги первых соревнований по фигурному катанию в новом сезоне

В фигурном катании стартовал новый сезон среди взрослых спортсменов. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева стала победительницей турнира Lombardia Trophy в Италии. Среди мужчин первое место занял японец Сёма Уно, а россиянин Дмитрий Алиев из-за ошибки в наборе прыжков расположился на второй позиции. Серебряным призёрам Олимпийских игр Наталье Забияко и Александру Энберту из-за погрешностей пришлось приложить усилия, чтобы вырвать победу у недавних юниоров Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Первый соревновательный уикенд в фигурном катании — в обзоре RT.

Новый сезон в фигурном катании можно считать открытым. Хотя юниоры уже давно соревнуются на этапах Гран-при для своего возраста, взрослые спортсмены представили свои прокаты только сейчас. В минувшие выходные состоялись два этапа серии «Челленджер», на которых выступили звёзды фигурного катания.

Самым представительным оказался турнир Lombardia Trophy в Бергамо. В нём участвовали несколько призёров Олимпийских игр, чемпионатов мира и континентов, в числе которых была Елизавета Туктамышева. Ещё после открытых прокатов в Москве стало ясно, что в грядущем сезоне чемпионка мира 2015 года станет одной из фавориток. Она выполнила тройной аксель так же уверенно, как и все остальные прыжки. Но то был тренировочный прокат, и даже огромная толпа болельщиков, набивших «Мегаспорт», не создаёт то волнение, которое дарит официальный старт.

Короткую программу в Милане Туктамышева откатала с ошибкой — второй тулуп в каскаде привёл к падению. Но зато были выполнены тройной лутц и двойной аксель, что позволило набрать 65,69 балла — это на порядок меньше, чем нынешний мировой рекорд Анастасии Трусовой, у которой в арсенале есть четверные прыжки, доступные только юниоркам.

Для взрослых же фигуристок самым сложным элементом остаётся тройной аксель, и Туктамышева — единственная на данный момент спортсменка, включающая его в свои программы. С этого прыжка она начала произвольный прокат в Бергамо. 21-летняя фигуристка выполнила все три оборота, но не смогла чётко приземлиться, и в итоговом протоколе элемент ушёл в минус.

Кроме акселя ничто больше не вызвало претензий со стороны судей, а компоненты приблизились к девяткам — заводная музыка, под которую выступала россиянка, пришлась жюри по душе. Туктамышева набрала 140,38 балла за произвольную программу и 206,07 в сумме. Тренер фигуристки Алексей Мишин положительно оценил выступление подопечной.

«Во-первых, Лиза выступила хорошо, во-вторых, это было что-то новое в общей радуге отечественного женского одиночного катания. Да и мирового. Думаю, что с этим никто не поспорит. Такого жанра нет, такой манеры нет. В произвольной программе на турнире в Бергамо Туктамышева исполнила аксель в 3,5 оборота, но со степ-аутом. На разминках и тренировках она его очень хорошо делает. И она делает самый чистый тройной аксель из тех, которые я когда-либо видел. И после этого не надо отматывать плёнку, смотря, был докрут или нет», — цитирует Мишина РИА Новости.

В текущем сезоне Туктамышева попробует вернуться в сборную России. Если два места в ней автоматически отводить Евгении Медведевой и Алине Загитовой, то за третью путёвку фигуристка вправе бороться с Марией Сотсковой.

Главной звездой турнира в Италии стал японец Сёма Уно — вице-чемпион Олимпийских игр в Пхёнчхане. Нельзя сказать, что он был безупречен, но сейчас сезон только начинается. После отличной короткой программы под Stairway to Heaven японец показал произвольную, наложенную на «Лунную сонату» Людвига ван Бетховена. Уно не выполнил чисто ни один из четырёх четверных прыжков, а на тройном акселе упал. Тем не менее итоговый результат 276,20 балла побудет некоторое время мировым рекордом.

Второе место среди мужчин занял Дмитрий Алиев — участник Олимпиады в Южной Корее. Он отказался от четверного лутца, которым пробил себе дорогу в сборную, но качественных прыжков в его арсенале всё равно достаточно. 19-летний фигурист дважды чисто исполнил сальхов и один раз упал на тулупе в короткой программе. В произвольном прокате Алиеву не был зачтён каскад с тройным лутцем, так как он ни разу не исполнил аксель. Из-за этой досадной ошибки он не поборолся с Уно за победу во второй день и в сумме набрал 250,55 балла.

В соревнованиях пар развернулась борьба между будущим России в этой дисциплине и её настоящим. С распадом сразу двух дуэтов, входивших в состав сборной в прошлом сезоне, Наталья Забияко и Александр Энберт могут считаться твёрдым вторым номером в стране. Но в Бергамо к ним вплотную подобрались недавние юниоры Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые скоро дебютируют на этапах Гран-при.

Серебряные призёры Олимпиады в командном турнире задали ориентир для всех в коротком прокате — тройная подкрутка, чистый тройной тулуп и выброс тройной риттбергер принесли им мировой рекорд в 72,50 балла. Но в произвольной программе Забияко и Энберт наделали слишком много ошибок, а каскад партнёрши закончился падением. В сумме они не набрали даже 200 баллов, остановившись на отметке 196,15.

Бойкова и Козловский едва не обошли именитых соотечественников, они имели на это полное право. Судьи засчитали им тройной сальхов и дали надбавку за каскад из трёх прыжков. Только выброс тройной сальхов был с заступом у партнёрши. Недавние юниоры уступили Забияко и Энберту всего чуть больше четырёх баллов — 191,99.

Параллельно с Lombardia Trophy в Солт-Лейк-Сити проходил турнир U.S. Classic. Звёзд на нём собралось гораздо меньше, однако некоторые события, которые нужно знать каждому любителю фигурного катания, там произошли.

Победу среди девушек одержала бронзовый призёр прошлогоднего чемпионата мира Сатоко Мияхара. Она превзошла рубеж в 200 баллов, хотя выступила значительно ниже своего уровня — в короткой программе японка недокрутила каждый свой тройной прыжок, а в произвольной упала на лутце. Все потери она компенсировала компонентами, на которые никто из соперниц не мог рассчитывать. Конкуренцию Мияхаре должна была составить олимпийская чемпионка в командном турнире Габриэла Дейлман, но канадка серьёзно разочаровала. В её произвольном прокате едва можно было найти хотя бы один чисто выполненный прыжок. В итоге она заняла шестое место, уступив нескольким подающим надежды спортсменкам из Азии.

Самое достойное выступление на счету у Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Вице-чемпионы мира в танцах на льду стали новыми лидерами сезона. И ритм-танец, и произвольный танец были исполнены на таком уровне, словно за плечами у них не было летних каникул. Американцы набрали в сумме 197,42 балла — для новой судейской системы это впечатляющие цифры.