«По обоюдному решению»: распалась спортивная пара Столбова — Климов

Олимпийские чемпионы Сочи по фигурному катанию Ксения Столбова и Фёдор Климов объявили о прекращении сотрудничества. Спортивная пара не сумела справиться с внутренними конфликтами, возникшими на фоне отсутствия соревновательной практики. На данный момент информацию о продолжении карьеры подтвердила только Столбова.

После девятилетнего сотрудничества прекратила своё существование знаменитая российская пара по фигурному катанию Ксения Столбова — Фёдор Климов, завоевавшая золото Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях и серебро в личных. Информацию подтвердили оба спортсмена.

«На сегодняшний день пары не существует по нашему обоюдному решению. Я благодарен Ксении за совместную спортивную карьеру, за годы, которые мы вместе провели на льду. Считаю, что мы многого достигли. Но мы приняли решение прекратить подготовку, и это решение окончательное», — цитирует Климова «Р-Спорт».

О причинах распада на данный момент высказалась лишь Столбова. Она рассказала о том, что между фигуристами уже на протяжении нескольких месяцев существовали внутренние проблемы.

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«Фёдор не выходил на связь, никакой заинтересованности ни в моем самочувствии, ни в дальнейших планах не было», — приводит слова фигуристки ТАСС.

Переломным моментом для дуэта стало непопадание на Олимпийские игры в Пхёнчхане 2018 года. За несколько недель до начала турнира Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отказать в допуске на соревнования Столбовой. Для девушки это стало настоящим ударом, так как предыдущий сезон 2016/2017 получился скомканным из-за её травмы.

В результате пара не принимала участие в предолимпийском сборе команды в Японии. Однако фигуристы не оставили надежду вернуться на лёд и начали подготовку к мартовскому чемпионату мира в Италии. По словам тренера олимпийских чемпионов Нины Мозер, эти соревнования должны были стать заключительными в карьере спортсменов.

Однако планам дуэта вновь не было суждено сбыться. В начале весны Столбова неудачно выполнила один из элементов и подвернула ногу. В результате врачи диагностировали разрыв связок, а спортсменке был наложен гипс.

Пропуск двух важнейших турниров в течение года заставил пару пересмотреть своё решение о завершении карьеры. Климов заявил, что они собираются выходить на лёд как минимум ещё один сезон.

Информация о распаде дуэта Столбова — Климов стала неожиданностью для всех любителей фигурного катания. Однако Мозер отметила, что данное решение было принято уже давно.

«У меня был прекрасный период работы с этой парой. Я как тренер была очень рада ему, у нас было достаточное количество медалей, побед над собой, над обстоятельствами. Для меня этот период закончился не сегодня. Но спортсмены сами должны были принять для себя решение. Столбову я не видела с февраля месяца, а Федю вижу регулярно», — заявила специалист.

Тем не менее будущее спортсменов до сих пор остаётся туманным. Климов отказался раскрывать свои планы, в то время как его партнёрша поспешила заверить своих поклонников, что не собирается уходить из большого спорта.

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«После случившегося я осталась наедине с собой. Но у меня даже в мыслях не было завершить карьеру. Я полностью восстановилась и хочу сказать спасибо всем, кто был со мной в это сложное время. Особенно Татьяне Анатольевне Тарасовой, которая помогла мне морально, по-человечески, и с необходимой реабилитацией, и нашему остеопату Хорхе Фернандесу. Я залечила всё, что беспокоило раньше, продолжаю работать, продолжаю тренироваться», — рассказала Столбова.

При этом известный российский тренер Татьяна Тарасова не исключила возможность того, что олимпийская чемпионка может выбрать для продолжения соревновательной деятельности другую страну. По мнению специалиста, российские спортивные власти должны сделать всё возможное, чтобы этого не произошло.

«Думаю, что наша федерация, наше министерство спорта, и я обращаюсь к ним, не должны оставить эту выдающуюся фигуристку без внимания. Таких спортсменок, как Столбова, в мире единицы. И это большое счастье, что у нас в стране есть такая спортсменка», — уверена Тарасова.

Однако даже в том случае, если оба фигуриста решатся на продолжение карьеры, создание новых спортивных пар займёт ещё некоторое время. Таким образом, в составе сборной России на данный момент находятся лишь два взрослых дуэта — Евгения Тарасова — Станислав Морозов и Наталья Забияко — Александр Энберт.