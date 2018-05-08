«Я был по-настоящему поражён»: тренер Брайан Орсер рассказал о первой встрече с Медведевой

Канадский тренер Брайан Орсер сообщил о том, что был приятно удивлён решением Евгении Медведевой продолжить работу под его руководством. Его поразила решительность спортсменки и страсть, с которой она готова вновь приступить к тренировкам. Специалист уже наметил план работы, которая начнётся сразу после того, как россиянка восстановится после травмы стопы.

Несмотря на то что об окончании 11-летнего сотрудничества между фигуристкой Евгенией Медведевой и тренером Этери Тутберидзе стало известно в начале недели, решение об этом рискованном, по мнению многих специалистов, шаге зрело у спортсменки долго. По словам будущего наставника россиянки канадца Брайана Орсера, в начале апреля он получил сообщение, в котором Медведева просила о встрече.

Уже тогда тренер догадывался, о чём может пойти речь в беседе, назначенной на конец апреля. Однако специалист не смог скрыть своего искреннего удивления, которым в первую очередь поделился со своей коллегой Трэйси Уилсон.

«Я был по-настоящему поражён, не верил, что такое возможно. При этом я предполагал, зачем Медведева захотела со мной встретиться», — цитирует Орсера Icenetwork.

Судьбоносная встреча состоялась в конце апреля в Сеуле, где специалист занимался организацией ледового шоу LG ThinQ Ice Fantasia, в котором принимала участие Медведева. Фигуристка вместе с её мамой Жанной Девятовой сообщили тренеру о своих планах.

«Она призналась, что хочет изменений в своей карьере, при этом не говоря о причинах, побудивших её сделать этот шаг. В тот момент я действительно почувствовал к ней уважение, потому что в адрес прежнего тренерского штаба не было сказано ни одного плохого слова», — признался специалист.

По словам Орсера, он был воодушевлён возможностью работы с россиянкой. После первой же встречи тренер уже имел представление о том, что необходимо спортсменке, которая рассказала и о своих ожиданиях от сотрудничества с канадцем.

«Главное для неё сейчас — высказать всё, что она думает о своём катании, поэтому я собираюсь дать ей право голоса», — отметил тренер.

По его признанию, за встречей последовал обмен мнениями о музыке для выступлений и о направлении, в котором фигуристка хочет развиваться.

«У неё никогда не было такой роскоши. Раньше ей лишь давали указания о том, под какую композицию выступать, какие элементы и в каком порядке выполнять», — рассказал Орсер.

После двух серебряных медалей на Олимпийских играх в Пхёнчхане целью Медведевой является исключительно верхняя ступень пьедестала.

«Мы пришли к общему мнению, что золотую медаль Олимпиады будем всегда держать в голове. Прекрасно, что Евгения может заявить во всеуслышание, к чему стремится. Однако это не значит, что она непременно должна выигрывать на всех соревнованиях, в которых будет принимать участие. Эти вещи не всегда взаимосвязаны», — объяснил тренер своё видение будущей карьеры спортсменки.

Брайан Орсер

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Кроме того, по словам канадца, особенно его вдохновил тот факт, что Медведева по-прежнему испытывает страсть к фигурному катанию, что она стремится к высшим наградам после неудач на соревнованиях в Южной Корее.

Однако Орсер сообщил, что не собирается форсировать подготовку спортсменки, которая ещё не до конца восстановилась после травмы стопы.

«Я сразу сказал ей, что сначала она должна полностью выздороветь, прежде чем приниматься за новую программу. Время до нового сезона ещё есть, поэтому ничего страшного не произойдёт, если первые несколько недель в Торонто она не будет проводить тренировки на льду», — сообщил специалист.

До разговора в Сеуле тренер не был лично знаком с фигуристкой и имел возможность наблюдать за ней только со стороны.

«Я видел, что она исключительно сильный и упорный противник. В этом она схожа с моей подопечной Ким Ю На», — поделился своим мнением Орсер.

Именно эти качества позволили канадцу разглядеть в Медведевой то, что может сделать её новой олимпийской чемпионкой.

«Конечно, на счету Евгении уже достаточно много больших побед, но я чувствую, что всё это лишь вершина айсберга. Ей придётся полностью поменяться как спортсменке, однако она к этому готова», — добавил Орсер.

Ранее многие специалисты отмечали, что главная проблема прекращения сотрудничества с Тутберидзе состоит в том, что Медведевой будет непросто адаптироваться в новых для себя условиях, подстроиться под работу канадской школы фигурного катания. Однако и Орсер может столкнуться с определёнными трудностями в работе с россиянкой.

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«Нам совершенно точно не будет легко, потому что её прежние тренеры знали её гораздо лучше меня. Однако мы будем много общаться и преодолеем все сложные моменты. То, что она решилась переехать на другой конец света ради чего-то нового, — уже огромный шаг, заслуживающий уважения», — добавил специалист.

В Канаде Медведева будет сотрудничать с командой, в которую помимо Орсера входят тренер Трэйси Уилсон и хореограф Дэвид Уилсон, принимавший участие в постановках программ для большинства ведущих подопечных школы фигурного катания Торонто.

Брайана Орсера называют одним из самых успешных тренеров современности. В состав его нынешней группы входит японский фигурист-одиночник Юдзуру Ханю, который под руководством канадца стал двукратным олимпийским чемпионом, а также дважды завоевал золото на чемпионатах мира, как и испанец Хавьер Фернандес. Кроме того, его подопечной является канадка Габриэль Дэйлман, ставшая бронзовым призёром чемпионата мира — 2017. Специалист предположил, что именно наличие большого количества успешных фигуристов в его школе помогло Медведевой определиться с выбором.