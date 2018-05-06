Тренер Арутюнян высказал мнение о возможном сотрудничестве Медведевой и Орсера

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Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян прокомментировал сообщения СМИ, что россиянка Евгения Медведева будет тренироваться у канадца Брайана Орсера после своего ухода от Этери Тутберидзе.

«На мой взгляд, придётся туго обоим — и Орсеру, и Медведевой. Но в данном случае шансов намного больше на реализацию задуманного, чем было у Юли Липницкой, когда её «ушли» из группы Тутберидзе. Медведева — прима, эта роль ей по статусу положена. Я уверен, что она прибавит в качестве скольжения и артистизме. В данном случае у меня возникает только один вопрос: увидят ли это судьи и, если увидят, как они это оценят?» — приводит слова Арутюняна РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство после перехода к канадскому тренеру.

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