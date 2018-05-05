Источник: фигуристка Медведева может сменить спортивное гражданство после перехода к канадскому тренеру

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Серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство после перехода от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Об этом сообщает агентство «Весь спорт».

Отмечается, что Медведева будет выступать за сборную Армении, чтобы продлить своё участие в официальных соревнованиях.

Кроме того, фигуристка для тренировок с Орсером в июне переедет в Канаду.

Ранее сообщалось, что мама Медведевой отказалась комментировать расставание дочери с Тутберидзе.

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