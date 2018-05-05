Источник: фигуристка Медведева может сменить спортивное гражданство после перехода к канадскому тренеру
Серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство после перехода от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
Об этом сообщает агентство «Весь спорт».
Отмечается, что Медведева будет выступать за сборную Армении, чтобы продлить своё участие в официальных соревнованиях.
Кроме того, фигуристка для тренировок с Орсером в июне переедет в Канаду.
Ранее сообщалось, что мама Медведевой отказалась комментировать расставание дочери с Тутберидзе.
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