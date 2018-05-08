Медведева сообщила о повышенной мотивации в преддверии нового сезона

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила о повышенной мотивации в преддверии нового сезона.

«У меня сейчас мотивации как никогда. Неделю под солнышком провела, теперь хочу начать восстанавливаться, но пока в самостоятельном режиме, так как ещё не решены бытовые вопросы по поводу моего переезда», — приводит слова Медведевой «Чемпионат» со ссылкой на канал «Россия 24».

Она также отметила, что не знает точной даты переезда в Канаду для сотрудничества с новым тренером Брайаном Орсером.

Ранее российская фигуристка Екатерина Боброва посвятила стихотворение своей подруге Евгении Медведевой, которая рассталась с тренером Этери Тутберидзе и уедет тренироваться в Канаду.

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