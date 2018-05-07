Фигуристка Боброва посвятила стихотворение Медведевой

Российская фигуристка Екатерина Боброва посвятила стихотворение своей подруге Евгении Медведевой, которая рассталась с тренером Этери Тутберидзе и уедет тренироваться в Канаду.

Спортсменка выложила в Instagram фотографию с подписью: «Всем спортсменам, идущим свой единственный и неповторимый путь, посвящается».

«Как много тех, кто любит обсуждать,

Потоки грязи, сквернословий выливая, —

Как мало тех, кто может помолчать,

Твоё решенье просто уважая…

Как много тех, кто любит осуждать,

Безосновательно и ничего не зная, —

Как мало тех, кто может поддержать,

Твой выбор безусловно принимая…

Как много тех, кто числится в друзьях

И в вечной верности без устали клянётся, —

Как мало тех, кто, нет, не на словах,

С тобой по жизни рядом остаётся…

Как много тех, кто завистью кипит,

Твои паденья радостно считая, —

Как мало тех, кто бережно хранит

Твоё спокойствие, тебя оберегая…

Так было, есть и будет так всегда:

Пусть меньше тех, кто верен и надёжен,

Зато они не бросят никогда,

Их шаг предательства – немыслим, невозможен…

Пусть меньше тех, с кем можно помолчать,

Не тратить слов, ведь им и так всё ясно:

Они тебя умеют понимать

И просто взглядом чувствуют прекрасно…

Им ничего не надо разъяснять,

Им не нужны причины, объясненья…

Они готовы терпеливо ждать

И поддержать твой выбор и решенья!»

Публикация от Ekaterina Bobrova (@ekaterinabobrova) 7 Май 2018 в 10:57 PDT

Ранее Брайан Орсер рассказал о главной цели работы с фигуристкой Медведевой.