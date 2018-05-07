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Фигуристка Боброва посвятила стихотворение Медведевой

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Российская фигуристка Екатерина Боброва посвятила стихотворение своей подруге Евгении Медведевой, которая рассталась с тренером Этери Тутберидзе и уедет тренироваться в Канаду.

Спортсменка выложила в Instagram фотографию с подписью: «Всем спортсменам, идущим свой единственный и неповторимый путь, посвящается».

«Как много тех, кто любит обсуждать, 
Потоки грязи, сквернословий выливая, — 
Как мало тех, кто может помолчать, 
Твоё решенье просто уважая… 
Как много тех, кто любит осуждать, 
Безосновательно и ничего не зная, — 
Как мало тех, кто может поддержать, 
Твой выбор безусловно принимая… 
Как много тех, кто числится в друзьях 
И в вечной верности без устали клянётся, —

Как мало тех, кто, нет, не на словах, 
С тобой по жизни рядом остаётся… 
Как много тех, кто завистью кипит, 
Твои паденья радостно считая, — 
Как мало тех, кто бережно хранит 
Твоё спокойствие, тебя оберегая… 
Так было, есть и будет так всегда: 
Пусть меньше тех, кто верен и надёжен, 
Зато они не бросят никогда, 
Их шаг предательства – немыслим, невозможен…

Пусть меньше тех, с кем можно помолчать, 
Не тратить слов, ведь им и так всё ясно: 
Они тебя умеют понимать 
И просто взглядом чувствуют прекрасно… 
Им ничего не надо разъяснять, 
Им не нужны причины, объясненья… 
Они готовы терпеливо ждать 
И поддержать твой выбор и решенья!»

Ранее Брайан Орсер рассказал о главной цели работы с фигуристкой Медведевой.

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