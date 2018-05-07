Фигуристка Боброва посвятила стихотворение Медведевой
Спортсменка выложила в Instagram фотографию с подписью: «Всем спортсменам, идущим свой единственный и неповторимый путь, посвящается».
«Как много тех, кто любит обсуждать,
Потоки грязи, сквернословий выливая, —
Как мало тех, кто может помолчать,
Твоё решенье просто уважая…
Как много тех, кто любит осуждать,
Безосновательно и ничего не зная, —
Как мало тех, кто может поддержать,
Твой выбор безусловно принимая…
Как много тех, кто числится в друзьях
И в вечной верности без устали клянётся, —
Как мало тех, кто, нет, не на словах,
С тобой по жизни рядом остаётся…
Как много тех, кто завистью кипит,
Твои паденья радостно считая, —
Как мало тех, кто бережно хранит
Твоё спокойствие, тебя оберегая…
Так было, есть и будет так всегда:
Пусть меньше тех, кто верен и надёжен,
Зато они не бросят никогда,
Их шаг предательства – немыслим, невозможен…
Пусть меньше тех, с кем можно помолчать,
Не тратить слов, ведь им и так всё ясно:
Они тебя умеют понимать
И просто взглядом чувствуют прекрасно…
Им ничего не надо разъяснять,
Им не нужны причины, объясненья…
Они готовы терпеливо ждать
И поддержать твой выбор и решенья!»
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