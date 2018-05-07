Орсер рассказал о главной цели работы с фигуристкой Медведевой

Канадский тренер Брайан Орсер рассказал, какую цель ставит перед собой российская фигуристка Евгения Медведева.

«То, что она ставит целью победу на Олимпиаде-2022, — очень важное послание всем. Это то, к чему мы будем стремиться», — приводит слова Орсера Icenetwork.

По словам специалиста, это не значит, что Медведева должна будет выигрывать каждый чемпионат мира на пути в Пекин.

«Я увидел в ней свирепого бойца, очень надёжного и, как Ким Ю На, очень целеустремлённого», — подчеркнул Орсер.

Ранее сообщалось, что Орсера поразила просьба Медведевой тренировать её.