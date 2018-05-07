Орсера поразила просьба Медведевой тренировать её

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Канадский тренер Брайан Орсер прокомментировал желание двукратной чемпионки мира российской фигуристки Евгении Медведевой тренировать её.

«Я был поражён.  Сказал своей помощнице Трейси Уилсон: «Ты не поверишь», — приводит слова Орсера Icenetwork.

Специалист рассказал, что встретился с Медведевой 22 апреля в Сеуле.

«Она мне сказала: хочу поменять тренера. Она не объяснила, почему. И я её сразу же очень зауважал, потому что она заявила: «Не хочу говорить ничего плохого о моей ситуации с нынешним тренером», — добавил Орсер.

Ранее канадский тренер Орсер сообщил, когда фигуристка Медведева приедет в его группу.

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