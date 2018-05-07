Канадский тренер Орсер сообщил, когда фигуристка Медведева приедет в его группу
Канадский тренер Брайан Орсер заявил, что российская фигуристка Евгения Медведева приедет к нему в группу в Торонто в конце июня.
Об этом сообщает Icenetwork.
По словам специалиста, россиянка приедет в Канаду вместе с матерью.
Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова раскритиковала Этери Тутберидзе за слова о Медведевой.
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