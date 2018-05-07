Канадский тренер Орсер сообщил, когда фигуристка Медведева приедет в его группу

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Канадский тренер Брайан Орсер заявил, что российская фигуристка Евгения Медведева приедет к нему в группу в Торонто в конце июня.

Об этом сообщает Icenetwork.

По словам специалиста, россиянка приедет в Канаду вместе с матерью.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова раскритиковала Этери Тутберидзе за слова о Медведевой.

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