Канадский тренер Орсер сообщил, когда фигуристка Медведева приедет в его группу

Канадский тренер Брайан Орсер заявил, что российская фигуристка Евгения Медведева приедет к нему в группу в Торонто в конце июня.

Об этом сообщает Icenetwork. По словам специалиста, россиянка приедет в Канаду вместе с матерью. Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова раскритиковала Этери Тутберидзе за слова о Медведевой.