Тарасова раскритиковала Тутберидзе за слова о Медведевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала Этери Тутберидзе за то, что она предала огласке слова Евгении Медведевой после проката на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Медведева спросила, нельзя ли было удержать ставшую олимпийской чемпионкой Алину Загитову в юниорках ещё на год.

«Думаю, что тренер, которому доверяли абсолютно всё, ни в какую тяжёлую минуту не должен этого говорить. Они были такими близкими... Я таких близких ещё не видела отношений. Нельзя в такую тяжёлую минуту говорить о том, что Женя — предатель», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Она подчеркнула, что Тутберидзе является взрослым человеком, а Медведева ей была как дочь.

«С дочерью, наверное, надо найти общий язык. Какими бы тяжёлыми тренировки ни были, с дочерью надо находить общий язык», — добавила Тарасова.

Ранее сообщалось, что ещё одна фигуристка прекратила работу с Тутберидзе.