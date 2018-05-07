Ещё одна фигуристка прекратила работу с тренером Тутберидзе
Победительница юношеской Олимпиады 2016 года, российская фигуристка Полина Цурская объявила о прекращении сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе.
«Я завершила сотрудничество с Этери Георгиевной», — приводит слова Цурской РИА Новости.
Спортсменка работала в группе Тутберидзе с 2013 года.
Ранее Илья Авербух назвал драматичной ситуацию с фигуристкой Евгенией Медведевой.
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