Ещё одна фигуристка прекратила работу с тренером Тутберидзе

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Победительница юношеской Олимпиады 2016 года, российская фигуристка Полина Цурская объявила о прекращении сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе.

«Я завершила сотрудничество с Этери Георгиевной», — приводит слова Цурской РИА Новости.

Спортсменка работала в группе Тутберидзе с 2013 года.

Ранее Илья Авербух назвал драматичной ситуацию с фигуристкой Евгенией Медведевой.

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