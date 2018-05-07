Авербух назвал драматичной ситуацию с фигуристкой Медведевой
Известный продюсер и хореограф Илья Авербух поделился мнением о расставании российской фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе.
«Эта ситуация очень драматична и тяжело даётся и Жене, и Этери. Разрыв — всегда болезненная история для обеих сторон. Сейчас самое важное — это поддержать и Этери, и Евгению», — приводит слова Авербуха РИА Новости.
Ранее Колобков заявил, что Медведева и Тутберидзе добьются успехов после расставания.
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