Авербух назвал драматичной ситуацию с фигуристкой Медведевой

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Известный продюсер и хореограф Илья Авербух поделился мнением о расставании российской фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе.

«Эта ситуация очень драматична и тяжело даётся и Жене, и Этери. Разрыв — всегда болезненная история для обеих сторон. Сейчас самое важное — это поддержать и Этери, и Евгению», — приводит слова Авербуха РИА Новости.

Ранее Колобков заявил, что Медведева и Тутберидзе добьются успехов после расставания.

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