Колобков считает, что Медведева и Тутберидзе добьются успехов после расставания

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение фигуристки Евгении Медведевой уйти от тренера Этери Тутберидзе и уехать тренироваться в Канаду.

«Мир фигурного катания всегда был интернациональным, Евгения будет тренироваться с Орсером, но выступать за Россию», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Он отметил, что канадский специалист обладает международным коллективом. Под его руководством тренируются японец Юдзуру Ханю, испанец Хавьер Фернандес и спортсменка из Казахстана Элизабет Турсынбаева.

«Уверен, Женя ценит всё, что для неё сделала Этери Тутберидзе, с которой они столько всего прошли вместе. Главное, что сейчас обе стороны договорились. Уверен, впереди и у Этери, и у Жени много побед», — добавил Колобков.

Ранее Мишин заявил, что фигуристке Медведевой надо посочувствовать из-за перехода к тренеру Орсеру.

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